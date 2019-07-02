Станет еще прохладнее: синоптик ошеломила июльским прогнозом

Погода в Украине 3 июля (фото: РБК-Украина)

Синоптик предупредила о постепенном снижении температуры по всей Украине

Погода в Украине в среду, 3 июля, принесет достаточно комфортную температуру по всей стране. В большинстве областей будет сухо, однако кое-где таки ожидаются осадки. А к концу рабочей недели ожидается снижение температуры. Об этом сообщила Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

К слову, раньше синоптик дала прогноз погоды на неделю, в котором рассказала, стоит ли украинцам ожидать теплых июльских дней.

Так, в среду столбики термометров покажут от +23 до +28 градусов, в Западной Украине будет немного прохладнее - от +21 до +26 выше нуля.

Погода в Украине 3 июля (фото: facebook.com/tala.didenko)

Жара завтра задержится в южных областях, а также на Востоке страны. Однако, по словам Наталки Диденко, в четверг, 4 июля, там тоже посвежеет.

Относительно осадков, то синоптик прогнозирует местные дожди местами в Карпатах, на остальной территории будет сухо.

Такую погоду в Украине в ближайшие дни будет обеспечивать антициклон Winnie, центр которого расположен за Ирландией.

Погода в Украине 3 июля (фото: facebook.com/tala.didenko)

В Киеве в среду, 3 июля, будет сухо и солнечно. Ближайшей ночью синоптик прогнозирует +16... +19 градусов, днем от +24 до +26 тепла.

Также Диденко предупредила, что к пятнице температура воздуха понизится еще на несколько градусов.

Погода в Украине 3 июля (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, мощная гроза с сильными шквальными порывами ветра обрушилась на Киев 27 июня около 12 часов дня. Жители столицы Украины наблюдали молнии, а также слышали раскаты грома.

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