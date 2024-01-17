Темний чи світлий дисплей на смартфоні: який краще для комфорту очей

У людей з нормальним зором спостерігається тенденція до поліпшення зорових характеристик при використанні світлої теми, у той час як у тих, хто страждає на катаракту та пов'язані з нею розлади, результати можуть бути більш сприятливими при використанні темної теми. З іншого боку, тривале читання у світлій темі може спричинити короткозорість.

Що таке темний режим

У світовому інтерфейсі користувача «Контрастна полярність» описує контраст між текстом і фоном на екрані. У цьому контексті "Позитивна контрастна полярність" відноситься до темного тексту на світлому фоні (Світлий режим). А "Негативна контрастна полярність" відноситься до світлого тексту на темному фоні (Темний режим).

Довгий час світлий режим був стандартним на сучасних смартфонах, але останні роки темний режим активно впроваджується. Дисплеї в останньому випромінюють менше світла, ніж дисплеї у світлому режимі, що може вплинути як на енергоспоживання, так і на те, як ми сприймаємо інформацію на екрані.

Чутливість та зорова продуктивність

Людська зіниця - це ворота до сітківки: через неї світло досягає ока. За замовчуванням зіниця людини змінює розмір в залежності від кількості світла в навколишньому середовищі: коли світла багато, він стискається і звужується, а в темряві розширюється, дозволяючи проникати більшій кількості світла.

Менший розмір зіниці робить очі менш сприйнятливими до сферичних аберацій (при яких зображення виглядає не сфокусованим) і збільшує глибину різкості, щоб людям не доводилося напружуватись для фокусування на тексті. У свою чергу це означає, що їхні очі менше втомляться.

Світлий та темний режими (скриншот)

Темний режим

Переваги

Може споживати менше енергії, ніж світлий, що дозволяє акумулятору телефону прослужити довше

Це потенційно може зменшити навантаження на очі в умовах низького освітлення

Підходить для умов низького освітлення, особливо якщо ви не хочете, щоб ваш телефон був немов маяк світла, наприклад, у ліжку чи кінотеатрі

Переважно включати темний режим перед сном, оскільки він випромінює менше "синього світла"

Недоліки

Темний режим не завжди підходить для очей, що втомилися, оскільки текст іноді розмивається на темному тлі

Менш корисний, якщо ви оточені яскравим розсіяним світлом

Світлий режим

Переваги

Багато веб-сторінок, програм та інтерфейсів буде оптимізовано для стандартного полегшеного режиму

Якщо у вас нормальний зір, якість зору при легкому освітленні зазвичай краще при використанні світлого режиму

Недоліки

Батарея може розряджатися швидше, ніж у темному режимі, залежно від екрану

З більшою ймовірністю ви не зможете заснути, якщо використовувати його перед сном через кількість випромінюваного "синього світла"

Висновок

Зрештою, у більшості людей візуальні характеристики, як правило, покращуються у світлому режимі. Однак деякі люди з катарактою і пов'язаними з нею хворобами можуть віддати перевагу зображенням, представленим у темному режимі.

Переваги темного режиму перед світлим також залежать від типу та тривалості використання. Для більшості людей рішення залежатиме від особистих уподобань та звичок. Крім того, загальну ефективність будь-якого режиму можна змінити на iPhone, увімкнувши Night Shift або за допомогою True Tone.