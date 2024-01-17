Темний чи світлий дисплей на смартфоні: який краще для комфорту очей
У людей з нормальним зором спостерігається тенденція до поліпшення зорових характеристик при використанні світлої теми, у той час як у тих, хто страждає на катаракту та пов'язані з нею розлади, результати можуть бути більш сприятливими при використанні темної теми. З іншого боку, тривале читання у світлій темі може спричинити короткозорість.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт Radiant Digital.
Що таке темний режим
У світовому інтерфейсі користувача «Контрастна полярність» описує контраст між текстом і фоном на екрані. У цьому контексті "Позитивна контрастна полярність" відноситься до темного тексту на світлому фоні (Світлий режим). А "Негативна контрастна полярність" відноситься до світлого тексту на темному фоні (Темний режим).
Довгий час світлий режим був стандартним на сучасних смартфонах, але останні роки темний режим активно впроваджується. Дисплеї в останньому випромінюють менше світла, ніж дисплеї у світлому режимі, що може вплинути як на енергоспоживання, так і на те, як ми сприймаємо інформацію на екрані.
Чутливість та зорова продуктивність
Людська зіниця - це ворота до сітківки: через неї світло досягає ока. За замовчуванням зіниця людини змінює розмір в залежності від кількості світла в навколишньому середовищі: коли світла багато, він стискається і звужується, а в темряві розширюється, дозволяючи проникати більшій кількості світла.
Менший розмір зіниці робить очі менш сприйнятливими до сферичних аберацій (при яких зображення виглядає не сфокусованим) і збільшує глибину різкості, щоб людям не доводилося напружуватись для фокусування на тексті. У свою чергу це означає, що їхні очі менше втомляться.
Світлий та темний режими (скриншот)
Темний режим
Переваги
- Може споживати менше енергії, ніж світлий, що дозволяє акумулятору телефону прослужити довше
- Це потенційно може зменшити навантаження на очі в умовах низького освітлення
- Підходить для умов низького освітлення, особливо якщо ви не хочете, щоб ваш телефон був немов маяк світла, наприклад, у ліжку чи кінотеатрі
- Переважно включати темний режим перед сном, оскільки він випромінює менше "синього світла"
Недоліки
- Темний режим не завжди підходить для очей, що втомилися, оскільки текст іноді розмивається на темному тлі
- Менш корисний, якщо ви оточені яскравим розсіяним світлом
Світлий режим
Переваги
- Багато веб-сторінок, програм та інтерфейсів буде оптимізовано для стандартного полегшеного режиму
- Якщо у вас нормальний зір, якість зору при легкому освітленні зазвичай краще при використанні світлого режиму
Недоліки
- Батарея може розряджатися швидше, ніж у темному режимі, залежно від екрану
- З більшою ймовірністю ви не зможете заснути, якщо використовувати його перед сном через кількість випромінюваного "синього світла"
Висновок
Зрештою, у більшості людей візуальні характеристики, як правило, покращуються у світлому режимі. Однак деякі люди з катарактою і пов'язаними з нею хворобами можуть віддати перевагу зображенням, представленим у темному режимі.
Переваги темного режиму перед світлим також залежать від типу та тривалості використання. Для більшості людей рішення залежатиме від особистих уподобань та звичок. Крім того, загальну ефективність будь-якого режиму можна змінити на iPhone, увімкнувши Night Shift або за допомогою True Tone.
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