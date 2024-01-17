Темный или светлый дисплей на смартфоне: какой лучше для комфорта глаз
У людей с нормальным зрением наблюдается тенденция к улучшению зрительных характеристик при использовании светлой темы, в то время как у тех, кто страдает катарактой и связанными с ней расстройствами, результаты могут быть более благоприятными при использовании темной темы. С другой стороны, длительное чтение в светлой теме может стать причиной близорукости.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Radiant Digital.
Что такое темный режим
В мировом пользовательском интерфейсе "Контрастная полярность" описывает контраст между текстом и фоном на экране. В этом контексте "Положительная контрастная полярность" относится к темному тексту на светлом фоне (Светлый режим). А "Негативная контрастная полярность" относится к светлому тексту на темном фоне (Темный режим).
Долгое время светлый режим был стандартным на современных смартфонах, но в последние годы темный режим активно внедряется. Дисплеи в последнем излучают меньше света, чем дисплеи в светлом режиме, что может повлиять как на энергопотребление, так и на то, как мы воспринимаем информацию, представленную нам на экране.
Чувствительность и зрительная производительность
Человеческий зрачок - это ворота к сетчатке: через него свет достигает глаза. По умолчанию зрачок человека меняет размер в зависимости от количества света в окружающей среде: когда света много, он сжимается и сужается, а в темноте расширяется, позволяя проникать большему количеству света.
Меньший размер зрачка делает глаза менее восприимчивыми к сферическим аберрациям (при которых изображение выглядит не сфокусированным) и увеличивает глубину резкости, чтобы людям не приходилось напрягаться для фокусирования на тексте. В свою очередь, это означает, что их глаза меньше устанут.
Светлый и темный режимы (скриншот)
Темный режим
Преимущества
- Может потреблять меньше энергии, чем светлый, что позволяет аккумулятору телефона прослужить дольше
- Это потенциально может уменьшить нагрузку на глаза в условиях низкой освещенности
- Подходит для условий низкой освещенности, особенно если вы не хотите, чтобы ваш телефон был словно маяк света, например, в кровати или в кинотеатре
- Предпочтительно включать темный режим перед сном, поскольку он излучает меньше "синего света"
Недостатки
- Темный режим не всегда подходит для уставших глаз, так как текст иногда размывается на темном фоне
- Менее полезен, если вы окружены ярким рассеянным светом
Светлый режим
Преимущества
- Многие веб-страницы, приложения и интерфейсы будут оптимизированы для стандартного облегченного режима
- Если у вас нормальное зрение, качество зрения при легком освещении обычно лучше при использовании светлого режима
Недостатки
- Батарея может разряжаться быстрее, чем в темном режиме, в зависимости от вашего экрана
- С большей вероятностью вы не сможете заснуть, если использовать его перед сном, из-за количества излучаемого "синего света"
Вывод
В конечном счете, у большинства людей визуальные характеристики, как правило, улучшаются в светлом режиме. Однако некоторые люди с катарактой и связанными с ней болезнями могут предпочесть изображения, представленные в темном режиме.
Преимущества темного режима перед светлым также зависят от типа и продолжительности использования. Для большинства людей решение будет зависеть от личных предпочтений и привычек. Кроме того, общую эффективность любого режима можно изменить на iPhone, включив Night Shift или используя True Tone.
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