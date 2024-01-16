Експерти визначили оптимальний розмір екрана смартфона. Чому радять відмовитись від завеликих гаджетів

Як обрати смартфон і яким є оптимальний розмір екрана - питання непрості та неоднозначні. Водночас дехто радить відмовитись від завеликих гаджетів на користь телефонів, які зручно "лягають" в руку.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чи існує ідеальний розмір екрана для смартфона, який розмір може стати оптимальним, а також чому дехто з експертів радить відмовитися від завеликих девайсів. При підготовці матеріалу було використано такі джерела: GSMarena, Blackview, StatCounter, The Verge, Phone Arena.

Уявлення про ідеальний розмір Уявлення про ідеальний розмір екрана для смартфона варіюється в залежності від: регіону

нових "популярних" пропозицій від виробників

цінової політики

індивідуальних вподобань і потреб

зручності використання тих чи інших функцій, пропонованих гаджетами У 2017 році більшість користувачів надавали перевагу діагоналі 5,2 дюйма. У 2019 році ідеальний дисплей "виріс" до 6 дюймів, а у 2020-2023 роках коливався у межах 5,9-6,5 дюйма. Попри те, що деякі компанії почали відмовлятися від виробництва "замалих" смартфонів, для низки користувачів саме невеличкі гаджети є найзручнішими. Замість читання зі смартфона можна взяти книжку (ілюстративне фото: pixabay.com) Який розмір може бути оптимальним Нині, на думку низки експертів, найпопулярнішим розміром екрана смартфона (в Європі) можна вважати діагональ 6,1 дюйма (15,5 см). За словами спеціалістів, такий розмір є "хорошим компромісом між портативністю та зручністю використання": достатньо великий, аби забезпечити хороші враження від перегляду (веб-сторінок, фото, відео, ігор і т.ін.)

не занадто великий, аби бути громіздким у використанні Телефон має бути зручним у всьому (ілюстративне фото: pixabay.com) Чому варто відмовитись від завеликих екранів Смартфони з великими екранами та високою роздільною здатністю дозволяють користувачеві комфортно переглядати фото чи відео, а також "подорожувати" мережею не придивляючись до крихітних іконок чи шрифтів. Водночас гаджети з великим дисплеєм мають низку недоліків: їх незручно тримати в руці (якщо занадто часто ними користуватися, можна навіть отримати проблеми з м'язами)

їх важко (а інколи - неможливо) покласти в кишеню

вони можуть частіше ламатися (великі розміри екрана підвищують ризик того, що телефон впаде, на нього сядуть або екран "зігнеться" неприроднім чином)

їх легше вкрасти (зловмисникам набагато легше "працювати" з великими гаджетами, які можуть стирчати з кишені чи сумочки)

їхнє світло та яскравість більше (якщо не надмірно) впливають на очі (внаслідок чого людина швидше втомлюється і може почуватися недобре)

вони, як правило, коштують більше, ніж їхні менші "брати"