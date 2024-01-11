Чи можна користуватися смартфоном під час заряджання та які можуть бути наслідки
Питання про використання телефону під час заряджання викликає безліч суперечок. Це не обов'язково погано або неправильно, але вживання певних запобіжних заходів, незалежно від того, чи є ви користувачем iPhone або Android, має важливе значення.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на веб-сайт про технології Appuals.
Чи можна користуватися телефоном під час заряджання
Насамперед слід розглянути питання безпеки, щоб унеможливити удар струмом і навіть смерті. У випадку із зарядними пристроями для мобільних гаджетів це не просто застереження для проформи, а реальна загроза, від якої рятує використання оригінального (комплектного) адаптера.
Однак не все так просто, адже багатьох не влаштовує, наприклад, зарядний пристрій, який кладуть у коробку з iPhone. Для більш ефективної зарядки яблучного гаджета можна придбати пристрій із більшою силою струму від Apple або інших перевірених виробників.
У такому разі користуватися смартфоном під час заряджання буде як і раніше безпечно, але буде знижений (на відносно мале значення) термін придатності акумулятора.
Яка існує небезпека
Найнебезпечніший варіант - покупка дешевого зарядного пристрою від невідомого виробника. Такий адаптер може реально вбити людину, і такі події вже мали місце. Причому в кількох випадках було встановлено, що користувач просто розмовляв телефоном під час заряджання, а не грав у важкі ігри або запускав енергоємні програми.
Ще одна проблема - повільна зарядка та нагрівання акумулятора під час використання гаджета на зарядці. Запустивши гру або навіть фільм на смартфоні, підключеному до джерела живлення, ви помітите підвищення температури корпусу, а це зовсім не корисно для батареї пристрою.
Якщо такі навантаження регулярно даються на акумулятор, це відбивається на його термін служби, а при найгіршому розкладі можливе навіть загоряння батареї. Природно, подібному ризику схильні, в першу чергу, власники смартфонів з дешевого сегменту.
Підсумок
Смартфоном на зарядці користуватися можна, якщо ви впевнені у виробнику самого гаджета та зарядного пристрою, проте акумулятор буде відчувати додаткові навантаження і нагріватися.
Якщо у вас в руках, наприклад, Apple iPhone, флагмани Samsung та інші топ-смартфони з комплектним адаптером - побоюватися нічого (при сильному нагріванні пристрої просто автоматично відключаться), тоді як звичайний гаджет з таким безіменним адаптером може наробити бід.
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