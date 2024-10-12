Чому після гоління темніє шкіра під пахвами та як цього уникнути

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Агресивне гоління може травмувати волосяні фолікули, що призведе до подразнення, запалення та згодом, постзапальної гіперпігментації.

Використовуйте ніжний зволожуючий крем або бальзам після гоління із заспокійливими інгредієнтами, такими як алое вера, гліцерин або вітамін Е, щоб зволожити шкіру та зменшити подразнення.

Крім того, уникайте засобів зі спиртом або сильними ароматизаторами.