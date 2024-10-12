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Чому після гоління темніє шкіра під пахвами та як цього уникнути

Дерматолог розповіла, чому темніє шкіра під пахвами (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Шкіра під пахвами дуже ніжна, тому схильна до пошкодження. Після гоління під пахвами може шкіра темніти, і деякі фактори призводять до цього.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost.

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Агресивне гоління може травмувати волосяні фолікули, що призведе до подразнення, запалення та згодом, постзапальної гіперпігментації.

Використовуйте ніжний зволожуючий крем або бальзам після гоління із заспокійливими інгредієнтами, такими як алое вера, гліцерин або вітамін Е, щоб зволожити шкіру та зменшити подразнення.

Крім того, уникайте засобів зі спиртом або сильними ароматизаторами.

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