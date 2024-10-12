Почему после бритья темнеет кожа под мышками и как этого избежать

Кожа под мышками очень нежная, поэтому подвержена повреждению. После бритья под мышками может кожа темнеть, и некоторые факторы приводят к этому.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.
Агрессивное бритье может травмировать волосяные фолликулы, что приведет к раздражению, воспалению и впоследствии поствоспалительной гиперпигментации.
Используйте нежный увлажняющий крем или бальзам после бритья с успокаивающими ингредиентами, такими как алоэ вера, глицерин или витамин Е, чтобы увлажнить кожу и уменьшить раздражение.
Кроме того, избегайте средств со спиртом или сильными ароматизаторами.
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