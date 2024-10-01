Чому шкіра на шиї старіє швидше, ніж на обличчі та як цього уникнути

Доглядаючи за обличчям, багато людей забувають про шию. Однак, ця ділянка майже завжди відкрита і схильна до всіх тих небезпек, що й обличчя. Тому часто виходить, що шкіра на шиї старішає швидше, ніж на обличчі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Шкіра на шиї тонша, ніж на обличчі

З віком зміни неминучі, особливо коли мова йде про зовнішній вигляд шкіри.

Шкіра на шиї тонша, ніж на обличчі, тому така ділянка може втратити еластичність.

Дерматолог Доріс Дей розповіла, що шкіра на шиї має менше сальних залоз і меншу підтримку з боку м’язів, що може сприяти швидшому обвисанню.

Пластичний хірург Рамтін Кассір зазначив, що шия часто більше піддається впливу сонця та впливу навколишнього середовища, що прискорює старіння та втрачає еластичність.

Через перебування на сонці, недостатнє нанесення сонцезахисного крему та часте згинання шиї, люди у віці від 30 років зазвичай починають помічати провисання на шиї.

Провисання шиї може почати проявлятися вже у віці від 20 до 30 років. Це відбувається як частина природного процесу старіння, який з часом призводить до зменшення вироблення колагену та еластину. Коли ці білки зменшуються, шкіра втрачає свою пружність, що призводить до в’ялості.

Важливість еластичності шкіри

Якість еластичності вашої шкіри в основному пояснюється такими білками, як колаген і еластин, які знаходяться в дермі, безпосередньо під поверхнею шкіри.

З часом кілька факторів можуть спричинити втрату еластичності, включаючи старіння, надмірне перебування на сонці, куріння, неправильне харчування та зневоднення.

Лікар зазначив, що з віком організм виробляє менше колагену та еластину, і ці білки також можуть бути пошкоджені факторами навколишнього середовища.

Що варто робити

На ринку є багато косметичних засобів, які підтягують шкіру та запобігають в’ялості. Хоча креми, лосьйони та сироватки можуть допомогти уповільнити втрату еластичності шкіри, але їхня ефективність залежить від інгредієнтів і того, наскільки постійно їх використовувати.

Важливо регулярно наносити сонцезахисний крем, щоб захистити від сонячних променів, віддавати перевагу зволоженню та використовувати продукти з такими інгредієнтами, як ретиноїди, пептиди та гіалуронова кислота.

Хоча ці продукти не можуть повністю зупинити втрату еластичності, але вони будуть намагатись покращувати зовнішній вигляд.

Для більш вираженого провисання можна розглянути хірургічні варіанти, наприклад підтяжку шиї. Існують також нехірургічні альтернативи, які можуть ефективно підтягнути шкіру.

Збалансоване харчування, повне вітамінів і антиоксидантів, відмова від куріння та обмеження вживання алкоголю - усе це може сприяти здоров’ю шкіри.