Телевізор "у кишені". Кращі додатки для перегляду ТБ, фільмів і мультиків

MEGOGO

Цей застосунок пропонує дітям і дорослим доступ до понад 100 ТБ-каналів, великої колекції фільмів, серіалів, мультиків і навіть аудіокниг.

Додаток MEGOGO (скріншот: play.google.com)

SWEET.TV

Простий і зручний у використанні додаток з найкращими телеканалами, фільмами та мультфільмами для всієї родини. Він дозволяє також входити в систему з чотирьох різних пристроїв у межах однієї підписки.

Додаток SWEET.TV (скріншот: play.google.com)

youtv

Застосунок пропонує понад 200 телеканалів з трансляціями високої якості, найцікавіші радіостанції, а також велику колекцію фільмів і серіалів українською мовою. Одна передплата відкриває доступ до придбаних каналів та відео на п'ятьох різних пристроях.

Додаток youtv (скріншот: play.google.com)

"Київстар ТБ"

У цьому додатку зібрані різні телеканали, фільми, серіали, шоу та мультики від українських та зарубіжних студій у HD якості. Мультипрофільність платформи дозволяє також створити дитячий профіль із безпечним контентом

Додаток "Київстар ТБ" (скріншот: play.google.com)

OLL.TV - Інтерактивне TV

Цей додаток дозволяє користувачам дивитися прямі HD-трансляції футбольних матчів та їхні огляди, кращі українські та зарубіжні телеканали, тисячі фільмів, серіалів і шоу, а також слухати музичні кліпи та найпопулярніші радіостанції.

Додаток OLL.TV - Інтерактивне TV (скріншот: play.google.com)

TV.UA

Цей додаток дозволяє переглядати понад 100 українських безкоштовних національних телеканалів зі смартфона, планшета чи Android TV.

Додаток TV.UA (скріншот: play.google.com)

Prosto.TV

У цьому застосунку зібрані понад 300 телеканалів, велика кількість фільмів, серіалів, шоу і т.ін. Причому ефіри телепередач записуються та зберігаються впродовж семи днів, що дозволяє переглядати їх у зручний для користувача час.

Додаток Prosto.TV (скріншот: play.google.com)

YouTube

Універсальний та офіційний додаток провідного відеохостингу, що надає доступ до величезної бази відеоматеріалів - різноманітних каналів, телепередач, фільмів, серіалів, мультиків тощо.

Додаток YouTube (скріншот: play.google.com)

YouTube Kids

Цей застосунок для дітей і підлітків дозволяє шукати й переглядати різноманітний контент - від мультиків і серіалів, до вивчення іноземних мов чи занять спортом. При цьому батьки можуть з легкістю контролювати процес і стежити за дозвіллям дітей.

Додаток YouTube Kids (скріншот: play.google.com)

Бонус - для прокачки англійської

Безкоштовний додаток Tubi: Movies & Live TV пропонує користувачам різноманітні ТБ-канали, а також колекцію з найкращих фільмів і серіалів від Paramount, Lionsgate, MGM та інших відомих кіностудій. Для тих, хто поки що не дуже володіє розмовною англійською мовою, можна увімкнути субтитри.

Додаток Tubi: Movies & Live TV (скріншот: play.google.com)