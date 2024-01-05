Телевізор "у кишені". Кращі додатки для перегляду ТБ, фільмів і мультиків

Більшість додатків для перегляду ТБ, фільмів і мультиків можна завантажувати на різні гаджети з операційними системами Android чи iOS. Деякі з них можуть бути безкоштовними. Інші пропонують "тестові" періоди, після яких доведеться оформити підписку.
РБК-Україна (проект Styler) дослідило різні пропозиції у мережі й розповідає про низку найкращих додатків для перегляду провідних телевізійних каналів, а також фільмів, серіалів і мультиків.
Цей застосунок пропонує дітям і дорослим доступ до понад 100 ТБ-каналів, великої колекції фільмів, серіалів, мультиків і навіть аудіокниг.
Додаток MEGOGO (скріншот: play.google.com)
Простий і зручний у використанні додаток з найкращими телеканалами, фільмами та мультфільмами для всієї родини. Він дозволяє також входити в систему з чотирьох різних пристроїв у межах однієї підписки.
Застосунок пропонує понад 200 телеканалів з трансляціями високої якості, найцікавіші радіостанції, а також велику колекцію фільмів і серіалів українською мовою. Одна передплата відкриває доступ до придбаних каналів та відео на п'ятьох різних пристроях.
Додаток youtv (скріншот: play.google.com)
У цьому додатку зібрані різні телеканали, фільми, серіали, шоу та мультики від українських та зарубіжних студій у HD якості. Мультипрофільність платформи дозволяє також створити дитячий профіль із безпечним контентом
Додаток "Київстар ТБ" (скріншот: play.google.com)
Цей додаток дозволяє користувачам дивитися прямі HD-трансляції футбольних матчів та їхні огляди, кращі українські та зарубіжні телеканали, тисячі фільмів, серіалів і шоу, а також слухати музичні кліпи та найпопулярніші радіостанції.
Додаток OLL.TV - Інтерактивне TV (скріншот: play.google.com)
Цей додаток дозволяє переглядати понад 100 українських безкоштовних національних телеканалів зі смартфона, планшета чи Android TV.
Додаток TV.UA (скріншот: play.google.com)
У цьому застосунку зібрані понад 300 телеканалів, велика кількість фільмів, серіалів, шоу і т.ін. Причому ефіри телепередач записуються та зберігаються впродовж семи днів, що дозволяє переглядати їх у зручний для користувача час.
Додаток Prosto.TV (скріншот: play.google.com)
Універсальний та офіційний додаток провідного відеохостингу, що надає доступ до величезної бази відеоматеріалів - різноманітних каналів, телепередач, фільмів, серіалів, мультиків тощо.
Додаток YouTube (скріншот: play.google.com)
Цей застосунок для дітей і підлітків дозволяє шукати й переглядати різноманітний контент - від мультиків і серіалів, до вивчення іноземних мов чи занять спортом. При цьому батьки можуть з легкістю контролювати процес і стежити за дозвіллям дітей.
Додаток YouTube Kids (скріншот: play.google.com)
Безкоштовний додаток Tubi: Movies & Live TV пропонує користувачам різноманітні ТБ-канали, а також колекцію з найкращих фільмів і серіалів від Paramount, Lionsgate, MGM та інших відомих кіностудій. Для тих, хто поки що не дуже володіє розмовною англійською мовою, можна увімкнути субтитри.
Додаток Tubi: Movies & Live TV (скріншот: play.google.com)
Нагадаємо, раніше ми розповідали про 20 класних YouTube-каналів з мультиками українською.
Пропонуємо також список фільмів для затишного зимового вечора удвох.