Телевизор "в кармане". Лучшие приложения для просмотра ТВ, фильмов и мультиков

MEGOGO

Это приложение предлагает детям и взрослым доступ к более чем 100 ТВ-каналам, большой коллекции фильмов, сериалов, мультиков и даже аудиокниг.

Приложение MEGOGO (скриншот: play.google.com)

SWEET.TV

Простое и удобное в использовании приложение с лучшими телеканалами, фильмами и мультфильмами для всей семьи. Оно позволяет также входить в систему с четырех разных устройств в пределах одной подписки.

Приложение SWEET.TV (скриншот: play.google.com)

youtv

Приложение предлагает более 200 телеканалов с трансляциями высокого качества, интересные радиостанции, а также обширную коллекцию фильмов и сериалов на украинском языке. Одна подписка открывает доступ к приобретенным каналам и видео на пяти различных устройствах.

Приложение youtv (скриншот: play.google.com)

"Київстар ТБ"

В этом приложении собраны разные телеканалы, фильмы, сериалы, шоу и мультики от украинских и зарубежных студий в HD качестве. Мультипрофильность платформы позволяет создать детский профиль с безопасным контентом.

Приложение "Київстар ТБ" (скриншот: play.google.com)

OLL.TV - Интерактивное TV

Это приложение позволяет пользователям смотреть прямые HD-трансляции футбольных матчей и их обзоры, лучшие украинские и зарубежные телеканалы, тысячи фильмов, сериалов и шоу, а также прослушивать музыкальные клипы и самые популярные радиостанции.

Приложение OLL.TV - Интерактивное TV (скриншот: play.google.com)

TV.UA

Это приложение позволяет просматривать более 100 украинских бесплатных национальных телеканалов со смартфона, планшета или Android TV.

Приложение TV.UA (скриншот: play.google.com)

Prosto.TV

В этом приложении собрано более 300 телеканалов, большое количество фильмов, сериалов, шоу и т.п. Причем эфиры телепередач записываются и хранятся в течение семи дней, что позволяет просматривать их в удобное для пользователя время.

Приложение Prosto.TV (скриншот: play.google.com)

YouTube

Универсальное и официальное приложение ведущего видеохостинга, которое предоставляет доступ к огромной базе видеоматериалов - разнообразным каналам, телепередачам, фильмам, сериалам, мультикам и т.д.

Приложение YouTube (скриншот: play.google.com)

YouTube Kids

Это приложение для детей и подростков позволяет искать и просматривать разнообразный контент - от мультиков и сериалов до изучения иностранных языков или занятий спортом. При этом родители могут с легкостью контролировать процесс и следить за досугом детей.

Приложение YouTube Kids (скриншот: play.google.com)

Бонус - для прокачки английского

Бесплатное приложение Tubi: Movies & Live TV предлагает пользователям разнообразные ТВ-каналы, а также коллекцию из лучших фильмов и сериалов от Paramount, Lionsgate, MGM и других известных киностудий. Для тех, кто пока не очень владеет разговорным английским, можно включить субтитры.

Приложение Tubi: Movies & Live TV (скриншот: play.google.com)