Без Маші та ведмедя. 20 класних YouTube-каналів з мультиками українською

Знайти у мережі мультики для дітей українською мовою не так вже й складно. Для цього можна, зокрема, скористатись YouTube - популярним відеохостингом для всіх вікових категорій.

РБК-Україна (проект Styler) дослідило різні пропозиції в мережі й розповідає про найцікавіші YouTube-канали з мультиками українською.

Цей YouTube-канал для дорослих і дітей пропонує повну колекцію мультфільмів українською мовою студій "КиївНаукФільм" та "УкрАнімаФільм" починаючи з 1961 року.

YouTube-канал UkrAnima.ua (скріншот: youtube.com/ukranimaua)

На цьому YouTube-каналі зібрані смішні та повчальні історії з життя дівчинки на ім'я Лолка.

YouTube-канал LOLka (скріншот: youtube.com/LOLkaAnimation)

Цей YouTube-канал пропонує дітям і дорослим цікаві українські мультфільми, що розповідають про пригоди Левенятка та його друзів.

YouTube-канал "Левенятко" (скріншот: youtube.com/Levenyatko)

Цей YouTube-канал пропонує підбірку веселих і повчальних мультфільмів українською мовою.

YouTube-канал "Казкарик" (скріншот: youtube.com/traktorec-molodec)

Це - офіційний YouTube-канал італійсько-американського мультсеріалу "Вінкс". Тут зібрані різні серії з безліччю пригод.

YouTube-канал "Клуб Вінкс Українською" (скріншот: youtube.com/WinxClubUA)

Цей YouTube-канал пропонує юним глядачам мультфільми українською мовою, створені за мотивами народних казок світу.

YouTube-канал "Казки українською" (скріншот: youtube.com/Ukrainian_fairy_tales)

Цей YouTube-канал пропонує мультфільми про світ машинок, в якому Льова та його друзі вчаться та граються разом.

YouTube-канал "Вантажівочка Льова" (скріншот: youtube.com/VantazhivochkaLeo)

Це - YouTube-канал для дітей від "Суспільного", що містить оригінальний український контент. Тут можна знайти анімаційні серіали та казки для дітей різного віку.

YouTube-канал "Бробакс" (скріншот: youtube.com/Brobaks)

Цей YouTube-канал зібрав мультфільми українською мовою для дітей і дорослих. Знайти тут можна також різноманітні фільми та концерти.

YouTube-канал "Українською Мовою" (скріншот: youtube.com/ukrainian91)

Це - офіційний YouTube-канал телекомпанії "Малятко TV". Він пропонує глядачам низку цікавих мультфільмів українською, а також улюблені багатьма дітьми пісні.

YouTube-канал "Телекомпанія Малятко ТВ" (скріншот: youtube.com/malyatkotv)

Цей YouTube-канал публікує мультфільми українською мовою, створені київською анімаційною студією "Новаторфільм" за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Міністерства культури.

YouTube-канал Novator film (скріншот: youtube.com/novatorfilm)

Це - офіційний YouTube-канал найбільшого анімаційного розважально-освітнього телеканалу для сімей з дітьми дошкільного та шкільного віку. Він пропонує глядачам найкраще зі світової анімації - розвиваючі та пізнавальні мультфільми українською мовою.

YouTube-канал "Телеканал ПЛЮСПЛЮС" (скріншот: youtube.com/plusplustv)

Цей YouTube-канал зібрав найцікавіші казки світу, озвучені українською.

YouTube-канал Ukrainian Fairy Tales (скріншот: youtube.com/UkrainianFairyTales)

На цьому YouTube-каналі діти можуть подивитися цікавий та пізнавальний мультсеріал, головними героями якого є невгамовні та допитливі хоробрі зайці.

YouTube-канал "Brave Bunnies українською" (скріншот: youtube.com/bravebunnies-7771)

Цей YouTube-канал пропонує розвиваючі пізнавальні мультфільми для малят від 6 місяців та мультики про машинки й транспорт українською мовою.

YouTube-канал "Мультики UA" (скріншот: youtube.com/MultikiUA)

На цьому YouTube-каналі зібрані цікаві розвиваючі мультфільми для дітей.

YouTube-канал "Ладоньки-Ладоньки" (скріншот: youtube.com/Ladonki_Ladonki)

Цей YouTube-канал пропонує науково-популярний та пізнавальний контент для всієї родини.

YouTube-канал "Хмаринка" (скріншот: youtube.com/Khmarynka)

Цей дитячий навчально-розважальний YouTube-канал пропонує юним глядачам мультфільми українською, цікаві пісні та віршики.

YouTube-канал "Янко Гортало" (скріншот: youtube.com/YankoGortalo)

На цьому YouTube-каналі зібрані мультики українською мовою, в яких події розгортаються навколо наймилішої у світі родини ведмежат.

YouTube-канал "Маленьке Містечко" (скріншот: youtube.com)

Цей YouTube-канал пропонує глядачам популярний у світі мультфільм, знятий за книжками Кристин Леро, озвучений українською на телеканалі "Піксель".

YouTube-канал "Каю Український" (скріншот: youtube.com)