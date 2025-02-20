Телеведучий Грубич висловився про мобілізацію Ігоря Ласточкіна в ЗСУ: "Точно стріляє"

Річ у тім, що Грубич разом із Ласточкіним нещодавно був на військових навчаннях у Донецькій області. Саме там вони проходили підготовку у складі 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

"Ми були там три дні, нам показали, як проходить підготовка бійців, процес розмінування та багато іншого", - зазначив Костянтин Грубич.



Грубич і Ласточкін на навчаннях (скриншот)

Також ведучий прокоментував рішення Ласточкіна приєднатися до ЗСУ.

"Думаю, що не в останню чергу рішення Ігоря якраз пов'язане з тим, що він усе бачив на власні очі, знає персонально командирів. Я тоді вже бачив по ньому, що він серйозно налаштований, і справді міг би стати одним із військових", - розповів журналіст.

За словами Костянтина Грубича, у зірки "Кварталу 95" і "Ліги Сміху" виходило дуже добре стріляти.



Ігор Ласточкін на навчаннях (скриншот)

"Тому що в нього дуже вміло виходило виконувати всі завдання, і ще він точно стріляв. Але це мої особисті роздуми! Але те, що він зробив такий сміливий вчинок, заслуговує тільки на повагу", - підсумував Грубич.

Зазначимо, що на сторінці коміка в Instagram є відео з навчань, про які розповів Костянтин Грубич.



Нагадаємо, сьогодні, 20 лютого, стало відомо, що Ласточкін приєднався до ЗСУ. Він опублікував у своєму блозі фото з автоматом і військовим квитком. Багато хто почали писати слова захоплення таким вчинком. Один із коментарів написала військовослужбовиця Ангеліна Безотосна, підтвердивши, що служить разом із відомим коміком. На сторінці дівчини в Instagram сказано, що вона служить у 93 ОМБр ЗСУ "Холодний Яр".