Телеведущий Грубич высказался о мобилизации Игоря Ласточкина в ВСУ: "Точно стреляет"

Дело в том, что Грубич вместе с Ласточкиным недавно был на военных учениях в Донецкой области. Именно там они проходили подготовку в составе 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

"Мы были там три дня, нам показали, как проходит подготовка бойцов, процесс разминирования и многое другое", - отметил Константин Грубич.



Грубич и Ласточкин на учениях (скриншот)

Также ведущий прокомментировал решение Ласточкина присоединиться к ВСУ.

"Думаю, что не в последнюю очередь решение Игоря как раз связано с тем, что он все видел собственными глазами, знает персонально командиров. Я тогда уже видел по нему, что он серьезно настроен, и действительно мог бы стать одним из военных", - рассказал журналист.

По словам Константина Грубича, у звезды "Квартала 95" и "Ліги Сміху" получалось очень хорошо стрелять.



Игорь Ласточкин на учениях (скриншот)

"Потому что у него очень умело получалось выполнять все задачи, и еще он точно стрелял. Но это мои личные размышления! Но то, что он совершил такой смелый поступок, заслуживает только уважения", - подытожил Грубич.

Отметим, что на странице комика в Instagram есть видео с учений, о которых рассказал Константин Грубич.



Напомним, сегодня, 20 февраля, стало известно, что Ласточкин присоединился к ВСУ. Он опубликовал в своем блоге фото с автоматом и военным билетом. Многие начали писать слова восхищения таким поступком. Один из комментариев написала военнослужащая Ангелина Безотосная, подтвердив, что служит вместе с известным комиком. На странице девушки в Instagram сказано, что она служит в 93 ОМБр ВСУ "Холодный Яр".