Telegram випустив масштабне оновлення: як тепер працюють дзвінки та захист акаунта

Прості та безпечні групові дзвінки

Telegram розширив функціональність дзвінків, уперше представлених у 2021 році, додавши можливість створювати аудіо- та відеоконференції з кількома учасниками без необхідності додавати їх у групу. Новий формат дасть змогу легко спілкуватися з друзями, рідними або колегами, зідзвонюючись за посиланням або QR-кодом.

Наскрізне шифрування, вбудоване в групові дзвінки, забезпечує приватність спілкування. Технологія, що нагадує блокчейн, гарантує, що навіть Telegram не має доступу до вмісту дзвінків. Перевірити захист можна прямо в додатку, порівнявши емодзі на екранах учасників.

Перевірити захист дзвінка можна, порівнявши емодзі (gif: Telegram)

Як почати груповий дзвінок у Telegram

Під час дзвінка

Просто зателефонуйте кому-небудь у Telegram, а потім натисніть кнопку "Додати учасника" у правому верхньому кутку екрана.

На вкладці "Дзвінки"

Відкрийте вкладку "Дзвінки" (для цього може знадобитися увімкнути її в розділі "Налаштування", "Нещодавні дзвінки"), потім натисніть "Новий дзвінок" і виберіть кілька людей.

За допомогою посилання

На вкладці "Дзвінки" натисніть Новий дзвінок, а потім виберіть Створити посилання на дзвінок.

Ви можете надіслати посилання на дзвінок іншим людям - навіть електронною поштою або через інші додатки, - щоб вони змогли підключитися, коли будуть готові.

Інші оновлення Telegram

Автоматизовані бізнес-акаунти

Користувачі Telegram Premium, які використовують месенджер у комерційних цілях, тепер можуть підключати до свого акаунта сторонніх чат-ботів, включно з ШІ-рішеннями, і передавати їм управління листуванням. Завдяки новим функціям, автоматизувати можна обмін повідомленнями, редагування профілю, транзакції і навіть управління історіями.

Дозволи на дії ботів налаштовуються індивідуально: можна ввімкнути або обмежити доступ до управління повідомленнями, зміни фото профілю, публікації історій та інших можливостей.

Для кожного бота можна задати свій набір дозволів на виконання дій (фото: Telegram)

Налаштування подарунків

Telegram розширює функції, пов'язані з подарунками, які були вперше представлені в жовтні минулого року. Тепер користувачі можуть:

додати кнопку із зображенням подарунка прямо в поле введення

вибирати, які подарунки відображаються в профілі (наприклад, тільки від контактів)

налаштовувати категорії подарунків, які готові приймати.

Преміум-акаунти отримали можливість обмежувати доступ до надсилання масових або звичайних подарунків, залишаючи можливість отримання тільки унікальних або рідкісних - що особливо актуально для популярних профілів.

Керувати подарунками можна в розділі: Налаштування, Конфіденційність, Подарунки. Там же доступна функція передачі подарунків іншим користувачам або переміщення їх у блокчейн-гаманець.

Нова система блокувань

Telegram поліпшив процес модерації акаунтів: у разі підозри на порушення тепер використовується режим заморожування - користувач тимчасово втрачає доступ до листування, але може оскаржити рішення прямо в застосунку. Якщо скаргу буде задоволено, акаунт відновлюється без втрат.

Також додано зручну кнопку скарги - вона з'являється в чаті при першому повідомленні від незнайомого користувача.

У разі підозри на порушення тепер використовується режим заморозки (gif: Telegram)

Нові жести для управління в один дотик

У Telegram для iOS і Android з'явилися нові жести: