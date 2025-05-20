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У Telegram приходять фейкові повідомлення "від Vodafone": чим небезпечна шахрайська схема

Українцям розсилають небезпечні повідомлення в Telegram (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

У Telegram зафіксовано нову шахрайську схему проти абонентів Vodafone Україна: фейкові акаунти під виглядом оператора розсилають повідомлення про "завершення дії номера" з проханням замінити SIM-карту. Мета - отримати доступ до особистих даних і фінансів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Центру протидії дезінформації (ЦПД).

Vodafone офіційно заявляє, що не розсилає подібні повідомлення через месенджери. Уся важлива інформація надходить виключно через офіційні канали: сайт оператора, додаток My Vodafone або короткий номер 111.

Нова шахрайська схема в Telegram від імені Vodafone (фото: Центр протидії дезінформації)

Як захистити себе

  • Не переходьте за підозрілими посиланнями і не надавайте особисті дані у відповідь на повідомлення від невідомих відправників
  • Використовуйте двофакторну аутентифікацію в банківських додатках і месенджерах
  • Регулярно перевіряйте історію транзакцій і звертайтеся в банк у разі виявлення підозрілої активності.
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TelegramVodafone GroupШахрайська схема