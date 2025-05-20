У Telegram приходять фейкові повідомлення "від Vodafone": чим небезпечна шахрайська схема

У Telegram зафіксовано нову шахрайську схему проти абонентів Vodafone Україна: фейкові акаунти під виглядом оператора розсилають повідомлення про "завершення дії номера" з проханням замінити SIM-карту. Мета - отримати доступ до особистих даних і фінансів.