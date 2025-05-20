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В Telegram приходят фейковые сообщения "от Vodafone": чем опасна мошенническая схема

Украинцам рассылают опасные сообщения в Telegram (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

В Telegram зафиксирована новая мошенническая схема против абонентов Vodafone Украина: фейковые аккаунты под видом оператора рассылают сообщения о "завершении действия номера" с просьбой заменить SIM-карту. Цель - получить доступ к личным данным и финансам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации (ЦПД).

Vodafone официально заявляет, что не рассылает подобные уведомления через мессенджеры. Вся важная информация поступает исключительно через официальные каналы: сайт оператора, приложение My Vodafone или короткий номер 111. 

Новая мошенническая схема в Telegram от имени Vodafone (фото: Центр противодействия дезинформации)

Как защитить себя 

  • Не переходите по подозрительным ссылкам и не предоставляйте личные данные в ответ на сообщения от неизвестных отправителей 
  • Используйте двухфакторную аутентификацию в банковских приложениях и мессенджерах 
  • Регулярно проверяйте историю транзакций и обращайтесь в банк при обнаружении подозрительной активности. 

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