В Telegram приходят фейковые сообщения "от Vodafone": чем опасна мошенническая схема

В Telegram зафиксирована новая мошенническая схема против абонентов Vodafone Украина: фейковые аккаунты под видом оператора рассылают сообщения о "завершении действия номера" с просьбой заменить SIM-карту. Цель - получить доступ к личным данным и финансам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации (ЦПД).
Vodafone официально заявляет, что не рассылает подобные уведомления через мессенджеры. Вся важная информация поступает исключительно через официальные каналы: сайт оператора, приложение My Vodafone или короткий номер 111.
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