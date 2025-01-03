ua en ru
Пт, 03 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Українцям цього року почнуть відключати 3G: в чому причина

П'ятниця 03 січня 2025 20:48
UA EN RU
Українцям цього року почнуть відключати 3G: в чому причина Фото: цього року українцям почнуть відключати 3G (freepik.com)
Автор: Тетяна Степанова

Українські мобільні оператори почнуть вимикати свої 3G-мережі вже цього року. Це необхідно для того, щоб звільнити місце для 4G та забезпечувати швидші та кращі послуги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК).

"НКЕК прагне забезпечити справедливе ставлення до клієнтів під час цього процесу, тому пересвідчились, що мобільні оператори забезпечуватимуть максимальне інформування та вигідні пропозиції для абонентів при переході з 3G на 4G", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що мобільні оператори повідомлять вас перед вимкненням 3G у вашому регіоні.

Якщо ваш телефон уже підтримує 4G, жодних дій не потрібно. Однак якщо ваш смартфон не підтримує 4G/LTE, скоріш за все, потрібно буде заміни пристрій на сучасніший.

У НКЕК зазначили, що відключення 3G не вплине на можливість здійснювати дзвінки, надсилати SMS чи використовувати інші базові послуги. Однак, для швидкісного інтернету варто вже зараз перейти на 4G, щоб уникнути незручностей у майбутньому.

Як перейти на 4G

Для смартфонів на Android:

  1. Відкрийте "Налаштування".
  2. Перейдіть у розділ "З’єднання" або "Мережі".
  3. Оберіть пункт "Мобільні мережі".
  4. Знайдіть налаштування "Тип мережі" або "Режим мережі".
  5. Встановіть режим 4G або LTE.

Для смартфонів на iOS:

  1. Відкрийте "Налаштування".
  2. Перейдіть у розділ "Стільникові дані".
  3. Активуйте "Стільникові дані", і пристрій автоматично підключиться до доступної мережі.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року в Україні стартував пілотний проєкт з використання 5G-зв'язку. Його планують провести в кілька етапів.

Зазначається, що 5G здатний передавати дані у 10 разів швидше, ніж 4G. Це створює нові можливості для обміну великим обсягом інформації.

Також раніше ми повідомляли, що мобільний оператор "Київстар" уклав угоду зі Starlink Ілона Маска для впровадження супутникового зв'язку Direct to Cell. Це дозволить забезпечити стабільність мережі навіть при атаках на інфраструктуру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київстар Інтернет зв'язок life:) Мережа 3G Мережа 4G Vodafone Україна
NEWS
Не тільки "Трембіта". Україні є чим бити по Москві, але там немає важливих об'єктів, - експерт
Не тільки "Трембіта". Україні є чим бити по Москві, але там немає важливих об'єктів, - експерт
DAILY
Базова пенсія та бали за стаж: яку реформу готують українцям і для кого зростуть виплати
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Базова пенсія та бали за стаж: яку реформу готують українцям і для кого зростуть виплати