Українцям цього року почнуть відключати 3G: в чому причина

Українські мобільні оператори почнуть вимикати свої 3G-мережі вже цього року. Це необхідно для того, щоб звільнити місце для 4G та забезпечувати швидші та кращі послуги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК).

"НКЕК прагне забезпечити справедливе ставлення до клієнтів під час цього процесу, тому пересвідчились, що мобільні оператори забезпечуватимуть максимальне інформування та вигідні пропозиції для абонентів при переході з 3G на 4G", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що мобільні оператори повідомлять вас перед вимкненням 3G у вашому регіоні.

Якщо ваш телефон уже підтримує 4G, жодних дій не потрібно. Однак якщо ваш смартфон не підтримує 4G/LTE, скоріш за все, потрібно буде заміни пристрій на сучасніший.

У НКЕК зазначили, що відключення 3G не вплине на можливість здійснювати дзвінки, надсилати SMS чи використовувати інші базові послуги. Однак, для швидкісного інтернету варто вже зараз перейти на 4G, щоб уникнути незручностей у майбутньому.

Як перейти на 4G

Для смартфонів на Android:

Відкрийте "Налаштування". Перейдіть у розділ "З’єднання" або "Мережі". Оберіть пункт "Мобільні мережі". Знайдіть налаштування "Тип мережі" або "Режим мережі". Встановіть режим 4G або LTE.

Для смартфонів на iOS: