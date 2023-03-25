Без телефонів та планшетів: чим зайняти дитину під час весняних канікул

Навчіть дитину готувати

Таке заняття буде і корисним і веселим. Можна приготувати фірмову страву з усією сім'єю. Набуті під час канікул кулінарні уміння вашим дітям обов'язково знадобляться у житті.

Читання книг

Не потрібно під час канікул обтяжувати дитину постійним навчанням. Однак, можна зацікавити дитину цікавою книгою.

Ігри

Це один з найефективніших способів розвитку дитини. Ігри для дітей повинні бути різними: інтелектуальними, активними та розвиваючими логічне мислення і пам'ять.

Заняття спортом

Весняні канікули - чудовий час для занять спортом. Можна записати дитину до спортивних секцій чи басейну.

Подорожі

Можна організувати невелику подорож до іншого міста та країни, щоб наповнитися новими враженнями та емоціями. Також можна відвідати цікаві місця у вашому місті. Дитина точно запам'ятає нові місця надовго.

Тренінги з визначення майбутньої професії

Такі тренінги особливо потрібні старшокласникам. Однак дитині з 7-9 років теж можна відвідувати подібні заходи. Вони допоможуть визначити її здібності й таланти, фахівці підкажуть, в якому напрямку рухатися.

Додамо, якщо батьки багато часу проводять на роботі, то варто знайти час для розваг з дитиною хоча б ввечері. У такій ситуації можна віддати перевагу настільним іграм.