Школьные каникулы 2022-2023: как будут отдыхать дети и будут ли переносы

С 1 сентября часть школьников села за парты, а часть за гаджеты на "дистанционке". Школьные каникулы несмотря на военное положение будут проходить по графику, но возможны некоторые изменения.

О графике отдыха школьников читайте ниже в материале Styler.

Учебный год в Украине продлится с 1 сентября по 30 июня. Даты каникул могут меняться в соответствии с решениями администраций школ, но важно, чтобы их продолжительность была не менее 30 дней (без учета летних каникул).

График каникул 2022-2023

Большинство украинских школ учится по семестровой системе (два семестра с отдыхом). В таких школах каникулы продлятся:

Осенние - с 24 по 30 октября 2022 года

с 24 по 30 октября 2022 года Зимние - с 26 декабря 2022 года по 8 января 2023 года

с 26 декабря 2022 года по 8 января 2023 года Весенние - с 27 марта 2023 года по 2 апреля 2023 года

с 27 марта 2023 года по 2 апреля 2023 года Летние - с 1 июня 2023 года по 31 августа 2023 года

В некоторых образовательных учреждениях действует триместровая система с модулями (преимущественно, в лицеях и колледжах). Здесь каникулы имеют другой график:

Первые осенние каникулы - с 3 по 9 октября 2022 года

с 3 по 9 октября 2022 года Вторые осенние каникулы - с 21 по 27 ноября 2022 года

с 21 по 27 ноября 2022 года Рождественские/новогодние каникулы - с 25 декабря 2022 года по 8 января 2023 года

с 25 декабря 2022 года по 8 января 2023 года Февральские каникулы - с 10 по 19 февраля 2023 года

с 10 по 19 февраля 2023 года Весенние каникулы - с 3 по 9 апреля 2023 года

с 3 по 9 апреля 2023 года Летние каникулы - с 25 мая по 1 сентября 2023 года

Фото: Зимние каникулы должны быть по графику (freepik)

Как могут меняться даты каникул

Изменения относительно сроков обучения, каникул и выходных дней будут зависеть от военной и эпидемиологической ситуации в Украине.

Также даты весенних и осенних каникул могут отличаться в зависимости от области. В связи с сильными морозами и плохим отоплением в некоторых школах каникулы также могут переноситься.