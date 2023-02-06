Три предмети та 180 хвилин на всі завдання: як пройде НМТ у 2023 році

Верховна Рада України скасувала ДПА для 11 класів у 2023 році, а порядок вступу до ВНЗ буде змінено. Правила проведення вступної компанії визначатиме Міністерство освіти та науки.

Який документ сьогодні було прийнято Верховною Радою, розповіла голова підкомітету з питань вищої освіти та депутат Юлія Гришина у своєму Telegram-каналі.

Що потрібно знати випускникам

Депутати підтримали законопроєкт №8228-1 у першому читанні. Відповідно до цього закону, ДПА буде скасовано, а замість ЗНО знову проведуть НМТ.

"Причина таких рішень усім уже давно відома - повномасштабна війна РФ проти України. Ми маємо зробити все, щоб уберегти наших дітей від можливих наслідків цієї війни", - наголосила Гришина.

Як проходитиме НМТ

1. На тестуванні буде 2 основні предмети – українська мова та математика.

2. Ще один предмет (третій) буде на вибір – історія України, іноземна мова, біологія, фізика чи хімія

3. Тест можна буде здати за один день – 180 хвилин на всі предмети.

4. Пройти тестування можна буде у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях закладів освіти у населених пунктах України та деяких країнах за кордоном.

5. Якщо під час тестування буде повітряна тривога, випускники перейдуть у бомбосховища. Якщо вона продовжуватиметься довго, вони зможуть пройти НМТ в інший день.