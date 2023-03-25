Без телефонов и планшетов: чем занять ребенка во время весенних каникул

В Украине весенние каникулы продлятся с 27 марта по 2 апреля. Отдыхать дети будут неделю, поэтому родителям стоит сделать так, чтобы дети не "сидели" в смартфонах, а провели время интересно, познавательно и с пользой.
Чем можно занять детей - читайте в материале ниже.
Такое занятие будет и полезным и веселым. Можно приготовить фирменное блюдо со всей семьей. Приобретенные во время каникул кулинарные умения вашим детям обязательно пригодятся в жизни.
Не нужно во время каникул утруждать ребенка постоянным обучением. Однако можно заинтересовать ребенка интересной книгой.
Это один из самых эффективных способов развития ребенка. Игры для детей должны быть разными: интеллектуальными, активными и развивающими логическое мышление и память.
Весенние каникулы - отличное время для занятий спортом. Можно записать ребенка в спортивные секции или бассейн.
Можно организовать небольшое путешествие в другой город и страну, чтобы наполниться новыми впечатлениями и эмоциями. Также можно посетить интересные места в вашем городе. Ребенок точно запомнит новые места надолго.
Такие тренинги особенно нужны старшеклассникам. Однако ребенку с 7-9 лет тоже можно посещать подобные мероприятия. Они помогут определить его способности и таланты, специалисты подскажут, в каком направлении двигаться.
Добавим, если родители много времени проводят на работе, стоит найти время для развлечений с ребенком хотя бы вечером. В такой ситуации можно отдать предпочтение настольным играм.
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