Техосмотр в Украине будут проводить в онлайне: эксперт рассказал о новшествах

В Украине планируют вернуть обязательный техосмотр с 2022 года , но вводить намерены постепенно, и по новым правилам. Хотя законопроект пока не утвержден народными депутатами, председатель Ассоциации безопасности эксплуатации транспорта Дмитрий Гончарук объяснил, что может ожидать владельцев легковушек при необходимости регулярно проходить контроль.

Так, процесс прохождения техосмотра будет осуществляться с видеофиксацией - такую норму хочет ввести правительство, рассказал эксперт.

Он также отметил, что данное новшество является вынужденной мерой. Связана она с тем, что в 2010 году, когда в Украине проводили ТО, была широко распространена практика выписывания документов даже без поверхностного осмотра транспортного средства.

Гончарук добавил, что видео с камер уполномоченных инспекторов будут сохранять в едином государственном реестре.

Сам же техосмотр автомобилей будет проводиться в онлайн-режиме.

По словам главы АБЭТ, в новом законопроекте хотели учесть также и человеческий фактор в процессе проведения ТО. Теперь инспекторы будут нести ответственность по соблюдению процедуры проведения технического осмотра транспорта и результаты проверки.

Эксперт обратил внимание, что старые машины - при условии исправного технического состояния - также смогут безопасно эксплуатироваться на дорогах общего пользования.