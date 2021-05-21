Техогляд в Україні проводитимуть в онлайні: експерт розповів про нововведення

В Україні планують повернути обов'язковий техогляд з 2022 року , але вводити мають намір поступово, і за новими правилами. Хоча законопроект поки не затверджений народними депутатами, голова Асоціації безпеки експлуатації транспорту Дмитро Гончарук пояснив, що може очікувати власників легковиків при необхідності регулярно проходити контроль.

Про це передає uamotors .

Так, процес проходження техогляду буде здійснюватися з відеофіксацією - таку норму хоче ввести уряд, розповів експерт.

Він також зазначив, що дане нововведення є вимушеним заходом. Пов'язаний він з тим, що в 2010 році, коли в Україні проводили ТО, була широко поширена практика виписування документів навіть без поверхневого огляду транспортного засобу.

Гончарук додав, що відео з камер уповноважених інспекторів зберігатимуть в єдиному державному реєстрі.

Сам же техогляд автомобілів буде проводитися в онлайн-режимі.

За словами глави АБЕТ, в новому законопроекті хотіли врахувати також і людський фактор в процесі проведення ТО. Тепер інспектори нестимуть відповідальність щодо дотримання процедури проведення технічного огляду транспорту та результати перевірки.

Експерт звернув увагу, що старі машини - за умови справного технічного стану - також зможуть безпечно експлуатуватися на дорогах загального користування.