Техогляд за новими правилами: в яку суму він обійдеться власникам автомобілів

В Україні запроваджуються нові правила техогляду транспортних засобів. Основна мета оновлення цих правил - підвищення якості дорожнього руху та недопущення пересування та експлуатації транспорту у технічно несправному стані.
Що обов'язково потрібно знати водіям про техогляд у 2023 році та в яку суму він обійдеться – читайте нижче.
Обов'язковий техогляд у 2023 році мають проходити автомобілі, що пересуваються магістральними дорогами. Форма реєстрації власності у разі значення немає.
Обов'язковим ТО стане у 2023 році для таких авто:
За даними Асоціації транспорту та інфраструктури, техогляд для різних категорій автомобілів складе:
Легкові авто – від 1120 гривень
Автобуси з масою понад 5 тонн – від 1340 гривень
Вантажні автомобілі з вагою понад 12 тонн – від 1440 гривень
Причепи – від 1120 гривень за найлегші моделі до 1320 гривень за моделі з вагою понад 10 тонн
Власників автомобілів, які мали пройти обов'язковий техогляд, але цього не зробили, штрафуватимуть.
За прострочений ТО – 3400 гривень
За повторне порушення – 17000 гривень
Порушення термінів ТО посадовими особами – 34000 гривень
До речі, ми писали про те, що тепер входить у нові правила проходження техогляду.
А ще розповідали про те, яку суму штрафу обійдеться їзда в нетверезому стані.