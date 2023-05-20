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Відеофіксація та е-протокол. В Україні оновили правила проходження техогляду

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Субота 20 травня 2023 18:10
Відеофіксація та е-протокол. В Україні оновили правила проходження техогляду Фото: В Україні оновили правила проходження техогляду (Виталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

В Україні оновили правила проходження обовʼязкового технічного огляду транспортних засобів. Зміни до постанови прийняв Кабінет міністрів.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драпятий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу МВС.

Основні зміни, що стосуються обов'язкового технічного контролю автомобілів, включають:

  • Впровадження електронного протоколу для результатів обов'язкового технічного контролю, з можливістю друку паперової копії при необхідності.
  • Впровадження відеофіксації процесу техогляду, замість фотофіксації, що зменшує ризик корупції.
  • Відеоматеріали будуть доступні для органів влади, місцевого самоврядування та фізичних та юридичних осіб за відповідними зверненнями.
  • Імплементація вимог щодо перевірки технічного стану транспортних засобів, які встановлені Директивою 2014/45/ЄС від 3 квітня 2014 року.
  • Визначення виключного переліку правових підстав для відмови у проходженні обов'язкового техногляду.

"Ці зміни спрямовані на поліпшення процедури обов'язкового технічного контролю транспортних засобів та підвищення безпеки дорожнього руху", - зазначив Дряпатий.

Нагадаємо, в Україні зробили обов'язковим технічний огляд транспортних засобів з 2022 року.

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Міністерство внутрішніх справ України
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