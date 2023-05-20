Відеофіксація та е-протокол. В Україні оновили правила проходження техогляду

В Україні оновили правила проходження обовʼязкового технічного огляду транспортних засобів. Зміни до постанови прийняв Кабінет міністрів.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драпятий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу МВС .

Основні зміни, що стосуються обов'язкового технічного контролю автомобілів, включають:

Впровадження електронного протоколу для результатів обов'язкового технічного контролю, з можливістю друку паперової копії при необхідності.

Впровадження відеофіксації процесу техогляду, замість фотофіксації, що зменшує ризик корупції.

Відеоматеріали будуть доступні для органів влади, місцевого самоврядування та фізичних та юридичних осіб за відповідними зверненнями.

Імплементація вимог щодо перевірки технічного стану транспортних засобів, які встановлені Директивою 2014/45/ЄС від 3 квітня 2014 року.

Визначення виключного переліку правових підстав для відмови у проходженні обов'язкового техногляду.

"Ці зміни спрямовані на поліпшення процедури обов'язкового технічного контролю транспортних засобів та підвищення безпеки дорожнього руху", - зазначив Дряпатий.

Нагадаємо, в Україні зробили обов'язковим технічний огляд транспортних засобів з 2022 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.