Техосмотр по новым правилам: в какую сумму он обойдется владельцам автомобилей

В Украине вводится новые правила техосмотра транспортных средств. Основная цель обновления этих правил - повышение качества дорожного движения и недопущение передвижения и эксплуатации транспорта в технически неисправном состоянии.
Что обязательно нужно знать водителям о техосмотре в 2023 году и в какую сумму он обойдется - читайте ниже.
Обязательный техосмотр в 2023 году должны проходить автомобили, которые передвигаются по магистральным дорогам. Форма регистрации собственности в данном случае значения не имеет.
Обязательным ТО станет в 2023 году для таких авто:
По данным Ассоциации транспорта и инфраструктуры, техосмотр для разных категорий автомобилей составит:
Легковые авто - от 1120 гривен
Автобусы с массой более 5 тонн - от 1340 гривен
Грузовые автомобили с весом более 12 тонн - от 1440 гривен
Прицепы - от 1120 гривен за самые легкие модели до 1320 гривен за модели с весом более 10 тонн
Владельцев автомобилей, которые обязаны были пройти обязательный техосмотр, но этого не сделали, будут штрафовать.
За просроченный ТО - 3400 гривен
За повторное нарушение - 17000 гривен
Нарушение сроков ТО должностными лицами - 34000 гривен
Кстати, ранее мы писали о том, что теперь входит в новые правила прохождения техосмотра.
А еще рассказывали о том, в какую сумму штрафа обойдется езда в нетрезвом состоянии.