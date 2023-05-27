До 50 тисяч гривень. Які штрафи за нетверезе водіння в Україні у 2023 році

Коли говорять про водіння у нетверезому стані, говорять і про алкогольне, і про наркотичне сп'яніння. До цієї класифікації входить навіть вплив лікарських засобів. Однак незалежно від типу сп'яніння штрафи діють для всіх водіїв.

Який штраф може отримати водій за нетверезу їзду - читайте в матеріалі нижче.

Суми покарань для водіїв

Якщо кермувальника на правопорушенні "спіймали" вперше, то штраф становитиме 17 000 гривень з позбавленням водійських прав до одного року.

Якщо правопорушення повториться, тоді сума покарання збільшиться вдвічі та буде дорівнювати 34 000 гривень. Крім того, додається позбавлення водійських прав до трьох років і конфіскація транспорту.

За наступне порушення водій сплатить 51 000 гривень, залишиться без свого авто та буде позбавлений права сідати за кермо на 10 років.

А якщо водіння у нетверезому стані призвело до ДТП порушнику загрожує штраф у 34 000 гривень і позбавлення прав до 3 років.

Якщо в результаті ДТП настала смерть потерпілого або заподіяно тяжке тілесне ушкодження, це карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

"П'яний" наїзд на нацгвардійця

Нагадаємо, що в ніч на 26 травня в Києві на блокпосту суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир збив на смерть нацгвардійця. Від отриманих травм 23-річний військовий, батько трьох дітей, помер на місці.

Очевидці ДТП кажуть, що "служитель Феміди" був напідпитку і гнав на своєму Lexus на шаленій швидкості. Сам суддя від тесту на алкоголь відмовився.

Під час засідання Вищої ради правосуддя 27 травня 2023 року планується розглянути подання заступника генерального прокурора Войтенка Антона Борисовича про надання згоди на утримання під вартою судді Тандира.

Світлини з місця події (фото: dbr.gov.ua)