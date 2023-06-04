Техогляд за новими правилами: в яку суму він обійдеться власникам автомобілів

В Україні запроваджуються нові правила техогляду транспортних засобів. Основна мета оновлення цих правил - підвищення якості дорожнього руху та недопущення пересування та експлуатації транспорту у технічно несправному стані.

Що обов'язково потрібно знати водіям про техогляд у 2023 році та в яку суму він обійдеться – читайте нижче.

За прострочений ТО – 3400 гривень

Власників автомобілів, які мали пройти обов'язковий техогляд, але цього не зробили, штрафуватимуть.

Причепи – від 1120 гривень за найлегші моделі до 1320 гривень за моделі з вагою понад 10 тонн

Вантажні автомобілі з вагою понад 12 тонн – від 1440 гривень

Автобуси з масою понад 5 тонн – від 1340 гривень

За даними Асоціації транспорту та інфраструктури, техогляд для різних категорій автомобілів складе:

Обов'язковим ТО стане у 2023 році для таких авто:

Обов'язковий техогляд у 2023 році мають проходити автомобілі, що пересуваються магістральними дорогами. Форма реєстрації власності у разі значення немає.

До речі, ми писали про те, що тепер входить у нові правила проходження техогляду.

А ще розповідали про те, яку суму штрафу обійдеться їзда в нетверезому стані.