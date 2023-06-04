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Техогляд за новими правилами: в яку суму він обійдеться власникам автомобілів

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Неділя 04 червня 2023 12:45
Техогляд за новими правилами: в яку суму він обійдеться власникам автомобілів Яку суму обійдеться техогляд авто в 2023 році (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В Україні запроваджуються нові правила техогляду транспортних засобів. Основна мета оновлення цих правил - підвищення якості дорожнього руху та недопущення пересування та експлуатації транспорту у технічно несправному стані.

Що обов'язково потрібно знати водіям про техогляд у 2023 році та в яку суму він обійдеться – читайте нижче.

Кому потрібно пройти техогляд у 2023 році

Обов'язковий техогляд у 2023 році мають проходити автомобілі, що пересуваються магістральними дорогами. Форма реєстрації власності у разі значення немає.

Обов'язковим ТО стане у 2023 році для таких авто:

  • Великі вантажні автомобілі, яким більше ніж рік – 1 раз на рік
  • Автобуси, які використовуються понад 2 роки - раз на 6 місяців
  • Вантажопасажирські авто вагою до 3,5 тонни, яким понад 2 роки - 1 раз на 2 роки
  • Легкові авто, які використовують для роботи в таксі, старше 2 років – 1 раз на рік
  • Колісні трактори, які використовують понад 2 роки - 1 раз на 2 роки.
  • Легкові автомобілі (до 9 пасажирів) – перше ТО через 4 роки після першої реєстрації, а потім кожні 2 роки.
  • Транспорт, який використовується для комерції – щорічно
  • Спеціалізований транспорт (для усунення аварій та прибирання, автокрани, пожежні автомобілі, автомобільні вежі, сміттєвози, технічна та медична допомога) – 1 раз на рік
  • Колісно-транспортні засоби, що використовуються для транспортування небезпечних, токсичних, займистих вантажів - через рік після виготовлення, а потім кожні 6 місяців.

В яку суму коштуватиме техогляд

За даними Асоціації транспорту та інфраструктури, техогляд для різних категорій автомобілів складе:

Легкові авто – від 1120 гривень

Автобуси з масою понад 5 тонн – від 1340 гривень

Вантажні автомобілі з вагою понад 12 тонн – від 1440 гривень

Причепи – від 1120 гривень за найлегші моделі до 1320 гривень за моделі з вагою понад 10 тонн

А чи будуть штрафи?

Власників автомобілів, які мали пройти обов'язковий техогляд, але цього не зробили, штрафуватимуть.

За прострочений ТО – 3400 гривень

За повторне порушення – 17000 гривень

Порушення термінів ТО посадовими особами – 34000 гривень

До речі, ми писали про те, що тепер входить у нові правила проходження техогляду.

А ще розповідали про те, яку суму штрафу обійдеться їзда в нетверезому стані.

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