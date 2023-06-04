Техогляд за новими правилами: в яку суму він обійдеться власникам автомобілів
В Україні запроваджуються нові правила техогляду транспортних засобів. Основна мета оновлення цих правил - підвищення якості дорожнього руху та недопущення пересування та експлуатації транспорту у технічно несправному стані.
Що обов'язково потрібно знати водіям про техогляд у 2023 році та в яку суму він обійдеться – читайте нижче.
Кому потрібно пройти техогляд у 2023 році
Обов'язковий техогляд у 2023 році мають проходити автомобілі, що пересуваються магістральними дорогами. Форма реєстрації власності у разі значення немає.
Обов'язковим ТО стане у 2023 році для таких авто:
- Великі вантажні автомобілі, яким більше ніж рік – 1 раз на рік
- Автобуси, які використовуються понад 2 роки - раз на 6 місяців
- Вантажопасажирські авто вагою до 3,5 тонни, яким понад 2 роки - 1 раз на 2 роки
- Легкові авто, які використовують для роботи в таксі, старше 2 років – 1 раз на рік
- Колісні трактори, які використовують понад 2 роки - 1 раз на 2 роки.
- Легкові автомобілі (до 9 пасажирів) – перше ТО через 4 роки після першої реєстрації, а потім кожні 2 роки.
- Транспорт, який використовується для комерції – щорічно
- Спеціалізований транспорт (для усунення аварій та прибирання, автокрани, пожежні автомобілі, автомобільні вежі, сміттєвози, технічна та медична допомога) – 1 раз на рік
- Колісно-транспортні засоби, що використовуються для транспортування небезпечних, токсичних, займистих вантажів - через рік після виготовлення, а потім кожні 6 місяців.
В яку суму коштуватиме техогляд
За даними Асоціації транспорту та інфраструктури, техогляд для різних категорій автомобілів складе:
Легкові авто – від 1120 гривень
Автобуси з масою понад 5 тонн – від 1340 гривень
Вантажні автомобілі з вагою понад 12 тонн – від 1440 гривень
Причепи – від 1120 гривень за найлегші моделі до 1320 гривень за моделі з вагою понад 10 тонн
А чи будуть штрафи?
Власників автомобілів, які мали пройти обов'язковий техогляд, але цього не зробили, штрафуватимуть.
За прострочений ТО – 3400 гривень
За повторне порушення – 17000 гривень
Порушення термінів ТО посадовими особами – 34000 гривень
До речі, ми писали про те, що тепер входить у нові правила проходження техогляду.
А ще розповідали про те, яку суму штрафу обійдеться їзда в нетверезому стані.