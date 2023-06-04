Техосмотр по новым правилам: в какую сумму он обойдется владельцам автомобилей

В Украине вводится новые правила техосмотра транспортных средств. Основная цель обновления этих правил - повышение качества дорожного движения и недопущение передвижения и эксплуатации транспорта в технически неисправном состоянии.

Что обязательно нужно знать водителям о техосмотре в 2023 году и в какую сумму он обойдется - читайте ниже.

Кому нужно пройти техосмотр в 2023 году

Обязательный техосмотр в 2023 году должны проходить автомобили, которые передвигаются по магистральным дорогам. Форма регистрации собственности в данном случае значения не имеет.

Обязательным ТО станет в 2023 году для таких авто:

Большие грузовые автомобили, которым более года - 1 раз в год

Автобусы, которые используются более 2 лет - раз в 6 месяцев

Грузопассажирские авто весом до 3,5 тонны, которым более 2 лет - 1 раз в 2 года

Легковые авто, которые используют для работы в такси, старше 2 лет - 1 раз в год

Колесные трактора, которые используют более 2 лет - 1 раз в 2 года.

Легковые автомобили (до 9 пассажиров) - первое ТО через 4 года после первой регистрации, а потом каждые 2 года.

Транспорт, который используется для коммерции - ежегодно

Специализированный транспорт (для устранения аварий и уборки, автокраны, пожарные автомобили, автомобильные башни, мусоровозы, техническая и медицинская помощь) - 1 раз в год

Колесно-транспортные средства, которые используются для транспортировки опасных, токсичных, воспламеняющихся грузов - через год после изготовления, а потом каждые 6 месяцев.

В какую сумму обойдется техосмотр

По данным Ассоциации транспорта и инфраструктуры, техосмотр для разных категорий автомобилей составит:

Легковые авто - от 1120 гривен

Автобусы с массой более 5 тонн - от 1340 гривен

Грузовые автомобили с весом более 12 тонн - от 1440 гривен

Прицепы - от 1120 гривен за самые легкие модели до 1320 гривен за модели с весом более 10 тонн

А будут ли штрафы?

Владельцев автомобилей, которые обязаны были пройти обязательный техосмотр, но этого не сделали, будут штрафовать.

За просроченный ТО - 3400 гривен

За повторное нарушение - 17000 гривен

Нарушение сроков ТО должностными лицами - 34000 гривен