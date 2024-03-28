Тефтелі з рису та печериць: пісна страва для урізноманітнення раціону

Рисові тефтелі - чудовий варіант як для тих, хто дотримується Великого посту, так і для тих, хто полюбляє рис та хоче спробувати щось нове. Крім цього, печериці, які є другим головним інгредієнтом - джерело рослинних білків, вітамінів та мікроелементів.

Про те, як готувати тефтелі з рису, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "ТІАНА готувати просто".

Що треба для тефтелей з рису

Рис - 1 стакан

Вода - 630 мл

Морква - 1 шт.

Цибуля - 1 шт.

Печериці - 500 г

Томатний соус (або паста) - 250 мл

Соняшникова олія - 3-5 ст. л.

Борошно - 5-7 ст. л.

Сіль - 0,5 ч. л.

Перець - до смаку

Зелень - до смаку

Як готувати рисові тефтелі

Всипте рис у каструлю та влийте 2 стакани (480 мл) води. Промивати рис для тефтелей не потрібно - те, що він буде злипатися, тільки допоможе в приготуванні. Додайте сіль і варіть рис на середньому вогні.

Поки вода закипає, почистьте та наріжте кубиками цибулю, а очищену моркву натріть на грубій тертці. Злегка промийте печериці, аби на них не було бруду і наріжте гриби невеликими кубиками.

Розігрійте пательню з олією та просмажте цибулю на середньому вогні приблизно 2 хвилини, перемішуючи. Після цього додайте моркву і смажте суміш ще 2 хвилини.

Засмажка з моркви та цибулі (скриншот / ТІАНА готувати просто)

Після цього додайте гриби і просмажте все разом, перемішуючи, 7 хвилин, додайте сіль та перець до смаку.

Додайте печериці до засмажки (скриншот / ТІАНА готувати просто)

Зварений рис перемніть ложкою, перекладіть до глибокої миски та додайте засмажку, перемішайте всі інгредієнти.

Додайте гриби з овочами до рису (скриншот / ТІАНА готувати просто)

Наберіть по 1 ст. л. рисово-грибного "фаршу", зліпіть кульки, обваляйте їх в борошні та перекладіть в скляну форму для випікання.

Майбутні тефтелі (скриншот / ТІАНА готувати просто)

В окрему глибоку миску викладіть томатну пасту та залийте 150 мл води, розмішайте суміш. Залийте тефтелі у формі томатним соусом, духовку розігрійте до 200 градусів і помістіть тефтелі на 25 хвилин.

Залийте тефтелі томатним соусом (скриншот / ТІАНА готувати просто)

Після цього тефтельки готові, після охолодження можна прикрасити їх зеленню та подавати до столу.