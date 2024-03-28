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Тефтели из риса и шампиньонов: постное блюдо для разнообразия рациона

Четверг 28 марта 2024 19:43
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Тефтели из риса и шампиньонов: постное блюдо для разнообразия рациона Рисовые тефтели (скриншот / ТІАНА готувати просто)
Автор: Людмила Рябухіна

Рисовые тефтели - отличный вариант как для тех, кто соблюдает Великий пост, так и для тех, кто любит рис и хочет попробовать что-то новое. Кроме этого, шампиньоны, которые являются вторым главным ингредиентом - источник растительных белков, витаминов и микроэлементов.

О том, как готовить тефтели из риса, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "ТІАНА готувати просто".

Что нужно для тефтелей из риса

  • Рис - 1 стакан
  • Вода - 630 мл
  • Морковь - 1 шт.
  • Лук - 1 шт.
  • Шампиньоны - 500 г
  • Томатный соус (или паста) - 250 мл
  • Подсолнечное масло - 3-5 ст. л.
  • Мука - 5-7 ст. л.
  • Соль - 0,5 ч. л.
  • Перец - по вкусу
  • Зелень - по вкусу

Как готовить рисовые тефтели

Всыпьте рис в кастрюлю и влейте 2 стакана воды (480 мл). Промывать рис для тефтелей не нужно - то, что он будет слипаться, только поможет в приготовлении. Добавьте соль и варите рис на среднем огне.

Пока вода закипает, почистите и нарежьте кубиками лук, а очищенную морковь натрите на грубой терке. Слегка промойте шампиньоны, чтобы на них не было грязи и нарежьте грибы небольшими кубиками.

Разогрейте сковороду с растительным маслом и прожарьте лук на среднем огне примерно 2 минуты, перемешивая. После этого добавьте морковь и жарьте смесь еще 2 минуты.

Тефтели из риса и шампиньонов: постное блюдо для разнообразия рациона

Зажарка из моркови и лука (скриншот / ТІАНА готувати просто)

После этого добавьте грибы и прожарьте все вместе, перемешивая, 7 минут, добавьте соль и перец по вкусу.

Тефтели из риса и шампиньонов: постное блюдо для разнообразия рациона

Добавьте шампиньоны к зажарке (скриншот / ТІАНА готувати просто)

Сваренный рис перемените ложкой, переложите в глубокую миску и добавьте зажарку, перемешайте все ингредиенты.

Тефтели из риса и шампиньонов: постное блюдо для разнообразия рациона

Добавьте грибы с овощами к рису (скриншот / ТІАНА готувати просто)

Наберите по 1 ст. л. рисово-грибного "фарша", слепите шарики, обваляйте их в муке и переложите в стеклянную форму для выпечки.

Тефтели из риса и шампиньонов: постное блюдо для разнообразия рациона

Будущие тефтели (скриншот / ТІАНА готувати просто)

В отдельную глубокую миску выложите томатную пасту и залейте 150 мл воды, размешайте смесь. Залейте тефтели в форме томатным соусом, духовку разогрейте до 200 градусов и поместите тефтели на 25 минут.

Тефтели из риса и шампиньонов: постное блюдо для разнообразия рациона

Залейте тефтели томатным соусом (скриншот / ТІАНА готувати просто)

После этого тефтели готовы, после охлаждения можно украсить их зеленью и подавать к столу.

Раньше мы рассказывали, как готовить булочки из картофельного теста.

Читайте также, как готовить голубцы с рисом к посту.

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