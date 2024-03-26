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Будуть м'якими кілька днів: як приготувати картопляні булочки з соковитою начинкою

Вівторок 26 березня 2024 08:33
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Будуть м'якими кілька днів: як приготувати картопляні булочки з соковитою начинкою Як приготувати картопляні булочки (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Приготовані вдома булочки виходять завжди пухкими та надзвичайно смачними. Готуються вони з картопляного пюре, яке робить тісто надзвичайно м'яким.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку експерта з харчування Дарії Дорошкевич.

Що знадобиться

Такі картопляні булочки залишаються свіжими та дуже м’якими протягом наступних двох днів, на відміну від випічки, приготованої лише з борошна.

"Це просто неймовірні булки, які я буду готувати часто! Бо такого мʼякого тіста я давно не робила", - зазначила експерт.

Дарії Дорошкевич зазначила, що якщо тісто виходить трохи липким, то при формуванні булочок кожен раз змащуйте руки олією.

Для приготування підготуйте такі інгредієнти:

  • варена картопля - 200 г
  • картопляний відвар - 120 мл
  • олія - 2 ст.л
  • яйця курячі - 1 шт.
  • сіль - 1 ч.л
  • цукор - 1 ст.л
  • дріжджі пресовані - 10 г
  • борошно - 350 г

Для смачної та соковитої начинки знадобляться:

  • яйця курячі - 2 шт.
  • зелена цибуля
  • вершковий сир - 2 ст.л

Спосіб приготування

З вареної картоплі та відвару зробіть однорідну суміш (можна в блендері). Далі додайте одночасно решту інгредієнтів і замісіть однорідне тісто.

Через 2-3 години тісто гарно підійде і можна формувати булочки.

Для начинки зваріть круто яйця, почистьте і дрібно наріжте їх. Пучок зеленої цибулі із зеленню подрібніть і додайте до яєць. Після цього покладіть 2 столові ложки вершкового сиру і розмішайте.

Робочу поверхню змастіть олією. Тісто поділіть на 7 частин, на середину кожної викладіть начинку і формуйте булочки змащеними в олії руками.

Випікайте смачні булочки 35-40 хвилин за температури 180°C.

Будуть м'якими кілька днів: як приготувати картопляні булочки з соковитою начинкоюБудуть м'якими кілька днів: як приготувати картопляні булочки з соковитою начинкоюБудуть м'якими кілька днів: як приготувати картопляні булочки з соковитою начинкоюБудуть м'якими кілька днів: як приготувати картопляні булочки з соковитою начинкоюБудуть м'якими кілька днів: як приготувати картопляні булочки з соковитою начинкоюБудуть м'якими кілька днів: як приготувати картопляні булочки з соковитою начинкоюБудуть м'якими кілька днів: як приготувати картопляні булочки з соковитою начинкоюБудуть м'якими кілька днів: як приготувати картопляні булочки з соковитою начинкою

Рецепт картопляних булочок з начинкою (скриншот)

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