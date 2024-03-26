Будуть м'якими кілька днів: як приготувати картопляні булочки з соковитою начинкою
Приготовані вдома булочки виходять завжди пухкими та надзвичайно смачними. Готуються вони з картопляного пюре, яке робить тісто надзвичайно м'яким.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку експерта з харчування Дарії Дорошкевич.
Що знадобиться
Такі картопляні булочки залишаються свіжими та дуже м’якими протягом наступних двох днів, на відміну від випічки, приготованої лише з борошна.
"Це просто неймовірні булки, які я буду готувати часто! Бо такого мʼякого тіста я давно не робила", - зазначила експерт.
Дарії Дорошкевич зазначила, що якщо тісто виходить трохи липким, то при формуванні булочок кожен раз змащуйте руки олією.
Для приготування підготуйте такі інгредієнти:
- варена картопля - 200 г
- картопляний відвар - 120 мл
- олія - 2 ст.л
- яйця курячі - 1 шт.
- сіль - 1 ч.л
- цукор - 1 ст.л
- дріжджі пресовані - 10 г
- борошно - 350 г
Для смачної та соковитої начинки знадобляться:
- яйця курячі - 2 шт.
- зелена цибуля
- вершковий сир - 2 ст.л
Спосіб приготування
З вареної картоплі та відвару зробіть однорідну суміш (можна в блендері). Далі додайте одночасно решту інгредієнтів і замісіть однорідне тісто.
Через 2-3 години тісто гарно підійде і можна формувати булочки.
Для начинки зваріть круто яйця, почистьте і дрібно наріжте їх. Пучок зеленої цибулі із зеленню подрібніть і додайте до яєць. Після цього покладіть 2 столові ложки вершкового сиру і розмішайте.
Робочу поверхню змастіть олією. Тісто поділіть на 7 частин, на середину кожної викладіть начинку і формуйте булочки змащеними в олії руками.
Випікайте смачні булочки 35-40 хвилин за температури 180°C.
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