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Пісні голубці з картоплі для Великого посту від відомої кулінарки

П'ятниця 22 березня 2024 07:44
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Пісні голубці з картоплі для Великого посту від відомої кулінарки Як приготувати дуже смачні голубці з картоплею (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Голубці традиційно готують з фаршем та рисом, але начинка насправді може бути будь-яка. Наприклад, у піст можна робити голубці просто з рисом, з гречкою або з картоплею.

Як приготувати пісні голубці з картоплею, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео відомої кулінарки Лілії Цвіт.

Що вам знадобиться

  • Капуста білоголова - 1 кг
  • Картопля - 1 кг
  • Цибуля ріпчаста - 3 шт.
  • Сіль - 1 ч. ложка
  • Чорний перець мелений - 0,5 ч. ложки

Заливка:

  • Вода - 1,5 л
  • Сіль - 1,5 ч. ложки
  • Паста томатна - 1 ст. ложка

Як готувати пісні голубці з картоплею

За допомогою гострого ножа виріжте в капусти качан. Головку занурте у киплячу підсолену воду, пропарте та відділіть листочки. У процесі пропарювання листя має відділятися саме по собі. З кожного пропареного листка зріжте тверді прожилки. Відкладіть у сторону.

Сиру картоплю та 1 велику цибулину почистіть, перебийте в блендері до стану пюре. Покладіть у каструлю, додайте сіль та перець. Перемішайте. Поставте на маленький вогонь та варіть, помішуючи, доки маса не почне гуснути - приблизно 10 хвилин.

Дві великі цибулини почистіть, поріжте та посмажте до золотистого кольору на олії. Додайте до картоплі та перемішайте.

Дно каструлі, в якій будете готувати голубці, вистеліть залишками капусти. На кожен листок капусти викладіть столову ложку начинки, скрутіть у рулетик та підігніть краї всередину. Викладіть голубці в каструлю щільними рядками.

Змішайте в окремій мисці інгредієнти для заливки, залийте голубці. Поставте каструлю з голубцями на маленький вогонь. Після закипання проваріть їх протягом години.

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