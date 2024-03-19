Тефтелі з булгуру в томатному соусі: таких ви не знайдете в жодному ресторані

Тефтелі можна приготувати на обід чи вечерю у будь-який час. Ця страва відмінно підходить до будь-якого гарніру або салату, його люблять дорослі та діти. А ще воно дуже ситне.

Як приготувати тефтелі з булгуру в томатному соусі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на рецепт кулінарки Джулії Урен у Fit fоr Fan.

Тефтелі з фаршу, приготовлені в гострому соусі, є майже в кожній національній кухні. У деяких країнах (у Туреччині, Лівані та Сирії) у фарш додають булгур. Це практично, якщо ви хочете їсти менше м'яса або у вас його зовсім мало для приготування. Краще брати булгур великого помелу.

Що вам знадобиться:

1 цибулина (велика)

4 зубчики часнику

2 ст. ложки оливкової олії

1 яйце

1,5 ч. ложки паприки (порошок)

1 ч. ложка кмину (порошок)

1 ч. ложка коріандру

1,5 ч. ложки сушеного орегано

0,5 ч. ложки куркуми меленої

1 ч. ложка меленої кориці

1 ст. ложка гранатового сиропу

Сіль та перець

3 ст. ложки панірувальних сухарів

200 г булгуру

500 фаршу

3 банки помідорів (по 400 г) – можна замінити томатною пастою

500 мл овочевого бульйону

10 г м'яти свіжої

Як приготувати тефтелі з булгуром

Цибулю та часник потрібно почистити. Половину обсмажте у 2 ст. ложках оливкової олії при низькій температурі, доки вони не стануть м'якими.

Розбийте яйце у велику миску і додайте паприку, кмин, коріандр, орегано, куркуму, корицю, гранатовий сироп, сіль та перець.

Потім покладіть у миску сирий булгур, панірувальні сухарі та фарш. Все добре перемішайте та вимісіть енергійно руками. Сформуйте 50 маленьких круглих кульок.

Перемелюємо помідори у власному соку до соусу, складаємо в соус тефтелі, додаємо бульйон й ставимо каструлю на середній вогонь на 1 годину. Закриваємо щільно кришкою. При необхідності можна додати ще солі та перцю.

М'яту промийте та висушіть. Крупно наріжте та посипте готову страву.

Тефтелі з булгуром у томатному соусі (фото: Юлія Урен/loeffelgenuss.de)