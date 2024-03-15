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Годзя на ребрах: як приготувати унікальну страву подільської кухні

П'ятниця 15 березня 2024 07:45
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Годзя на ребрах: як приготувати унікальну страву подільської кухні Як приготувати годзя на ребрах (Скриншот)
Автор: Анна Шиканова

Годзя або годзь - традиційна страва української кухні, яку готують на Поділлі з XVIII століття. Це рясна та густа страва, яка вариться на м'ясних ребрах. Секретними компонентами годзі є квашені огірки, котрі дають страві характерну легку кислинку, та кмин і майоран, які роблять її ароматною. Автентична годзя повинна бути приготована в печі, де вона повільно вмліватиме з вечора й аж до ранку. Подільські господині кажуть, що найкраще годзя смакує на другий день.

Як приготувати годзю на ребрах від дослідниці кухні Поділля Олени Павлової, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Shuba.

Що вам знадобиться:

  • Свинячі ребра - 600 г
  • Квасоля - 1 склянка
  • Картопля - 300 г
  • Цибуля жовта - 250 г
  • Морква - 300 г
  • Капуста білоголова - 300 г
  • Огірки солоні - 100 г
  • Корінь селери - 20 г
  • Корінь пастернаку - 20 г
  • Олія - 50 г
  • Масло вершкове - 5 г
  • Сушений кмин - до свого смаку
  • Майоран - до свого смаку
  • Часник сушений - до свого смаку
  • Лавровий лист - 2 шт.
  • Петрушка, гілочка
  • Сіль, перець чорний мелений

Як готувати годзю на ребрах

Квасолю потрібно замочити, а потім відварити з цибулиною, морквиною, селерою та пастернаком. В кінці цибулю та коренеплоди прибрати, відвар трошки посолити.

У казан або велику каструлю викласти шарами обсмажені без солі ребра, квасолю з половиною відвару, нарізану кубиком картоплю - й тушкувати до готовності картоплі.

Викласти шар нарізаної кубиком та обсмаженої моркви, шар нарізаної та обсмаженої на олії та маслі цибулі, нарізані кубиком солені огірки, нашинковану капусту.

Додати відвар з квасолі, лаврові листочки, чорний перець, часник, майоран, кмин. Накрити кришкою та поставити на 30 хвилин у духовку, розігріту до 180 градусів.

Подавати потрібно в глибокій тарілці, перевернувши так, щоб ребра були зверху.

А ось ще один рецепт годзя:

Раніше ми писали про те, як приготувати ситну та смачну коцюрбу.

А ще розповідали про те, як готується справжня гуцульська росівниця.

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