Годзя на ребрах: як приготувати унікальну страву подільської кухні
Годзя або годзь - традиційна страва української кухні, яку готують на Поділлі з XVIII століття. Це рясна та густа страва, яка вариться на м'ясних ребрах. Секретними компонентами годзі є квашені огірки, котрі дають страві характерну легку кислинку, та кмин і майоран, які роблять її ароматною. Автентична годзя повинна бути приготована в печі, де вона повільно вмліватиме з вечора й аж до ранку. Подільські господині кажуть, що найкраще годзя смакує на другий день.
Як приготувати годзю на ребрах від дослідниці кухні Поділля Олени Павлової, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Shuba.
Що вам знадобиться:
- Свинячі ребра - 600 г
- Квасоля - 1 склянка
- Картопля - 300 г
- Цибуля жовта - 250 г
- Морква - 300 г
- Капуста білоголова - 300 г
- Огірки солоні - 100 г
- Корінь селери - 20 г
- Корінь пастернаку - 20 г
- Олія - 50 г
- Масло вершкове - 5 г
- Сушений кмин - до свого смаку
- Майоран - до свого смаку
- Часник сушений - до свого смаку
- Лавровий лист - 2 шт.
- Петрушка, гілочка
- Сіль, перець чорний мелений
Як готувати годзю на ребрах
Квасолю потрібно замочити, а потім відварити з цибулиною, морквиною, селерою та пастернаком. В кінці цибулю та коренеплоди прибрати, відвар трошки посолити.
У казан або велику каструлю викласти шарами обсмажені без солі ребра, квасолю з половиною відвару, нарізану кубиком картоплю - й тушкувати до готовності картоплі.
Викласти шар нарізаної кубиком та обсмаженої моркви, шар нарізаної та обсмаженої на олії та маслі цибулі, нарізані кубиком солені огірки, нашинковану капусту.
Додати відвар з квасолі, лаврові листочки, чорний перець, часник, майоран, кмин. Накрити кришкою та поставити на 30 хвилин у духовку, розігріту до 180 градусів.
Подавати потрібно в глибокій тарілці, перевернувши так, щоб ребра були зверху.
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