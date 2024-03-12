Пиріг плацинда з картоплею та цибулею: його подавали воїнам та олімпійцям

Плацинда у перекладі з грецької - це плаский пиріг. Рецепт цього унікального пирога прийшов в Україну багато століть тому з Древньої Греції. Шеф-кухар Дмитро Сикорський знайшов його у Причорномор'ї, Великому Дальнику Одеської області, де він прижився та розповсюдився. У стародавні часи пиріг з тіста, сиру та меду випікали у лавровому листі та подавали воїнам та олімпійцям, аби ті відновили сили.

Як приготувати плацинду з картоплі та цибулі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Shuba.

Що вам знадобиться:

Вода - 300 мл

Олія соняшникова - 30 г

Сіль - 12 г

Цукор - 13 г

Лимонна кислота - 1 г

Борошно пшеничне - 750 г

Картопля - 490 г

Цибуля жовта - 210 г

Перець чорний мелений - до свого смаку

Як готувати плацинду з картоплею та цибулею

Змішайте борошно, 12 г солі, цукор та лимонну кислоту. Додайте воду та олію. Замісіть тісто, яке має бути м'якішим, ніж тісто на вареники. Накрийте його рушником і залиште відпочити на 30 хвилин.

Картоплю поріжте або нашинкуйте кружальцями, як на чипси, завтовшки близько 2-3 мм.

Тісто розділіть на 7 порцій. Розкачайте колами діаметром близько 25 сантиметрів. На центр викладайте картоплю та нарізану тонкими півкільцями цибулю. Додайте сіль та перець. Накрийте начинку з чотирьох точок.

Смажте кожну плацинду окремо на сковорідці в розігрітій олії на помірному вогні. Шар олії має бути близько 1 см. Наприкінці зменште вогонь та накрийте кришкою, щоб картопля дійшла до готовності.

Подавайте страву зі сметаною.

До речі, начинка може бути будь-яка, у такий пиріг можна додавати гриби, рибу, м'ясо, сир, зелень, щось солодке або різні овочі.

А ось так готують плацинду з сиром та зеленню: