Тефтели из булгура в томатном соусе: таких вы не найдете ни в одном ресторане
Тефтели можно приготовить на обед или ужин в любое время. Это блюдо отлично подходит к любому гарниру или салату, его любят взрослые и дети. А еще оно очень сытное.
Как приготовить тефтели из булгура в томатном соусе, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на рецепт кулинарки Джулии Урен в Fit fоr Fan.
Тефтели из фарша, приготовленные в остром соусе есть почти в каждой национальной кухне. В некоторых странах (в Турции, Ливане и Сирии) в фарш добавляют булгур. Это практично, если вы хотите есть меньше мяса или же у вас его совсем мало для приготовления. Лучше брать булгур крупного помола.
Что вам понадобится:
- 1 луковица (большая)
- 4 зубчика чеснока
- 2 ст. ложки оливкового масла
- 1 яйцо
- 1,5 ч. ложки паприки (порошок)
- 1 ч. ложка тмина (порошок)
- 1 ч. ложка кориандра
- 1,5 ч. ложки сушеного орегано
- 0,5 ч. ложки куркумы молотой
- 1 ч. ложка молотой корицы
- 1 ст. ложка гранатового сиропа
- Соль, перец
- 3 ст. ложки панировочных сухарей
- 200 г булгура
- 500 фарша
- 3 банки помидоров (по 400 г) - можно заменить томатной пастой
- 500 мл овощного бульона
- 10 г мяты свежей
Как приготовить тефтели з булгуром
Лук и чеснок нужно почистить. Половину обжарьте в 2 ст. ложках оливкового масла при низкой температуре, пока они не станут мягкими.
Разбейте яйцо в большую миску и добавьте паприку, тмин, кориандр, орегано, куркуму, корицу, гранатовый сироп, соль и перец.
Потом положите в миску сырой булгур, панировочные сухари и фарш. Все хорошо перемешайте и вымесите энергично руками. Сформируйте 50 маленьких круглых шариков.
Перемалываем помидоры в собственном соку до состояния соуса, складываем в соус тефтели, добавляем бульон и ставим кастрюлю на средний огонь на 1 час. Закрываем плотно крышкой. При необходимости можно добавить еще соли и перца.
Мяту промойте и высушите. Крупно нарежьте и посыпьте готовое блюдо.
Тефтели з булгуром в томатном соусе (фото: Юлия Урен/loeffelgenuss.de)
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