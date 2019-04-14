ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Стареет тетка: Ани Лорак ужаснула сеть внешним видом

STYLERПерсоны    14.04.2019 - 15:28
Стареет тетка: Ани Лорак ужаснула сеть внешним видом
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ани Лорак нарвалась на жесткую критику пользователей

Ани Лорак опубликовала часть видеоклипа на песню "Я тебя ждала" и нарвалась на жесткую критику. Соответствующую запись можно просмотреть на странице исполнительницы в социальной сети Instagram.

Известная певица, которая на данный момент работает и живет в России, показала поклонникам фрагмент из клипа, премьера которого состоится 16 апреля.

Подписчики отреагировали на увиденное неоднозначно. Многие посчитали, что пластика испортила артистку и добавила ей лет. Также один из комментаторов отметил, что Лорак похожа на Леонтьева:

  • Стареет тетка.
  • Очередная фигня. Ничего крутого я здесь не вижу.
  • Мне прическа уже не нравится, мокрая.
  • Да, ранее образы лучше были, Ани, как ни крути. И вы до этой пластики были неземной красавицей. Выглядели намного моложе!
  • И почему в таком образе она напоминает Леонтьева?
  • Каролина, вам надо отдохнуть. Вы не очень свежо выглядите.

Напомним, после развода со своим мужем Муратом Налчаджиоглу появились слухи, что Лорак начала отношения с коллегой по сцене. А эксперты уже строят догадки, смогут ли дети звездной пары помешать развитию их отношений.

Кроме того, Ани Лорак и Сергей Лазарев регулярно сознательно или бессознательно подогревают эти разговоры совместными поездками на курорты и милыми фотографиями.

Ани Лорак приписали роман с новым кавалером: все подробности Совсем ок*цапилась: Ани Лорак нарвалась на жесткую критику
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Ани Лорак
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь