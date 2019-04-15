Я тебе чекала: нову пісню Ані Лорак злили в мережу

Повний текст пісні Ані Лорак "Я тебе чекала"
Нову пісню Ані Лорак "Я тебе чекала" розмістили в мережі за кілька годин до її офіційної прем'єри. Відео опублікували на soundcloud.
Ані Лорак в останні тижні активно рекламувала презентацію нової пісні "Я тебе чекала". Інтерес фанатів вона підігрівала різними фотографіями і невеликими промо. Сама презентація була призначена на 16 квітня. Однак вже ввечері, 15 квітня, пісня з'явилася в мережі.
Ані Лорак (instagram.com/anilorak)
Текст пісні "Я тебе чекала":
Пам'ятаю що ти мені сказав,
Кожне слово в душу мені.
З почуттями ти грав,
Я тепер з ними наодинці.
Що зі мною? Я тобі вірила,
Але напевно востаннє
Я тебе чекала,
Ми не попрощалися.
Більше не можу засинати одна,
Я тебе чекала, де ж ти ......
Зриває, мені так не вистачає, важко звикати.
Не шукай мої сліди ,
І пробач за любов мою душу,
Все вже позаду, я більше не вірю
Мені страшно одній, ти послухай
Душа не мовчить, тебе відпускаю
Але серце кричить...
Я тебе чекала,
Ми не попрощалися.
Більше не можу засинати одна,
Я тебе чекала, де ж ти ......
Зриває, мені так не вистачає, важко звикати.
Фанати одразу ж відреагували на нову композицію і почали гадати, кому ж вона присвячена.
Крім того, вони висловили свою думку про нову пісню. Деяким вона припала до душі і вони назвали її чуттєвої і відвертою, а деякі зазначили, що очікували більшого від Ані Лорак і пісня повний відстій.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Ані Лорак шокувала фанатів своїм застарілим видом.
А також ми писали, що Ані Лорак підігріла чутки про свої відносини з Лазарєвим. У мережі з'явилися спільні фото.