Я тебе чекала: нову пісню Ані Лорак злили в мережу

Ані Лорак (anilorak.ua)

Повний текст пісні Ані Лорак "Я тебе чекала"

Нову пісню Ані Лорак "Я тебе чекала" розмістили в мережі за кілька годин до її офіційної прем'єри. Відео опублікували на soundcloud.

Ані Лорак в останні тижні активно рекламувала презентацію нової пісні "Я тебе чекала". Інтерес фанатів вона підігрівала різними фотографіями і невеликими промо. Сама презентація була призначена на 16 квітня. Однак вже ввечері, 15 квітня, пісня з'явилася в мережі.

Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Текст пісні "Я тебе чекала":

Пам'ятаю що ти мені сказав,

Кожне слово в душу мені.

З почуттями ти грав,

Я тепер з ними наодинці.

Що зі мною? Я тобі вірила,

Але напевно востаннє



Я тебе чекала,

Ми не попрощалися.

Більше не можу засинати одна,

Я тебе чекала, де ж ти ......

Зриває, мені так не вистачає, важко звикати.



Не шукай мої сліди ,

І пробач за любов мою душу,

Все вже позаду, я більше не вірю

Мені страшно одній, ти послухай

Душа не мовчить, тебе відпускаю

Але серце кричить...



Я тебе чекала,

Ми не попрощалися.

Більше не можу засинати одна,

Я тебе чекала, де ж ти ......

Зриває, мені так не вистачає, важко звикати.

Фанати одразу ж відреагували на нову композицію і почали гадати, кому ж вона присвячена.

Крім того, вони висловили свою думку про нову пісню. Деяким вона припала до душі і вони назвали її чуттєвої і відвертою, а деякі зазначили, що очікували більшого від Ані Лорак і пісня повний відстій.

Блін, ну навіщо раніше прем'єри викладати?

це роблять люди, які не цінують працю артиста і його команди

чому це, наприклад мені було цікаво. Пісня не дуже, ну кліп ще подивитися. Тому навпаки Дякую всім, хто показав. Люди ж чекали пісню і чекають.

мені чесно вже чекати набридло, тизери ні про що. А так послухала і відмінно.

не знаю, я поважаю і команду і творчість Кароліни і рада, що почула пісню.

яка різниця, пісня не хіт. Толку сьогодні або завтра вже.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Ані Лорак шокувала фанатів своїм застарілим видом.

А також ми писали, що Ані Лорак підігріла чутки про свої відносини з Лазарєвим. У мережі з'явилися спільні фото.