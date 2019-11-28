Мы тебя убьем: Потап рассказал об угрозах из-за Санты Димопулос

Потап вспомнил о юности (фото: instagram.com/realpotap)

Потап сообщил, что в юности ему нравилась маленькая Санта Димопулос

Потап признался, что когда ему было 19 лет, ему нравилась Санта Димопулос, которая тогда училась в девятом классе. В то время Алексей Потапенко преподавал физкультуру школьникам, там училась и будущая певица. Об это продюсер рассказал в интервью изданию Flow .

По словам Потапа, Санта была самой красивой девочкой в классе. А ее одноклассники даже угрожали Потапу убить его, если он не перестанет на нее страстно смотреть.

"Что такое практика учителя физкультуры: приходишь и преподаешь у первого, третьего, пятого, девятого и одиннадцатого классов. В девятом классе, например, училась Санта Димопулос. Она была самой красивой девочкой. А мне было лет 19. Я на нее поглядывал — и ее одноклассники ко мне подходят после урока: "Еще раз так на нее посмотришь, мы тебя убьем". Пришлось с ними поговорить по-другому. Я же тоже с Русановки!" - вспомнил продюсер.

Санта Димопулос (фото: instagram.com/santadimopulos)

Как мы ранее писали, Потап шокировал признанием об отношениях с Настей Каменских. По словам украинского продюсера и певца, они с певицей расписывались не один раз, когда еще скрывали от всех свои романтические отношения.