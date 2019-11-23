Можем разойтись: Потап впервые заговорил о расставании с Каменских

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Певец сделал громкое признание

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко, более известный как Потап, сделал громкое признание. Так, артист сообщил, что однажды его отношения с Настей Каменских очутились на грани разрыва. Об этом Потап проинформировал в интервью "КП Украина".

По словам исполнителя он испытал физическую боль, когда осознал, что дуэт "Потап и Настя" может распасться.

"Когда понял, что мы можем разойтись, но не мог себе этого представить - удивился сам себе. Для меня это оказалось важным. Буквально физически начало болеть внутри", - вспоминает артист.

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

По словам Потапа он влюбился в Настю еще давно, однако признавать этого не хотел, потому пытался заглушить чувства к Насте алкоголем и вечеринками. Но все попытки были тщетными.

"У нас были проблемы в группе, мы сходились, расставались, ругались. Потом я понял, что мне этот человек дорог. Сначала я гнал эти мысли прочь, но себя перебороть невозможно. Был момент, когда я гасился всем, но это не помогало заглушить чувства, все мысли были только о том, что я могу ее потерять", - поделился исполнитель.

Также певец признается, что не хотел быть привязанным к чему-то или к кому-то на тот момент, поскольку ранее расстался с Ириной Горовой.

Напомним, что Потап рассказал, как любит проводить время с тещей.