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Вдохновляющий пример: Потап и Каменских замотивировали утренним интенсивом

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.11.2019 - 10:22
Вдохновляющий пример: Потап и Каменских замотивировали утренним интенсивом
Фото: Потап и Настя Каменских (instagram.com/realpotap)

Пара в 6 утра вместе с тенером устроила активную тренировку дома

Потап и Настя Каменских привыкли рано вставать и начинать свой день с тренировки. Пока на улице не было заморозков, артисты устраивали пробежки на свежем воздухе, теперь же они предпочитают тренироваться в зале либо переносят тренировку вместе с инструктором прямо к себе домой! Настя признается, что она – жаворонок, поэтому подъем в 6 утра для нее – дело привычное, своим примером она заразила и любимого мужчину. Так, утро вторника у парочки началось с интенсивной тренировки вместе с тренером в загородном доме артистов. Кстати, все упражнения они выполняли онлайн, поэтому к ударной зарядке мог присоединиться любой желающий. Тренер Потапа и Насти опубликовал спортивное фото со звездными подопечными на странице в Instagram.

В разделе "сториз" певица сообщила, что в 6 утра с мужем была на ногах и готовилась приступить к непростой задаче – интенсивно прокачать пресс. Для этой цели она облачилась в черный спортивный облегающий комбинезон и обула яркие кроссовки, собрала волосы в высокий пучок и, конечно же, обошлось без макияжа.

В кадре также можно увидеть бодрого Потапа – он был одеть по спортивному.

Потап и Настя Каменских с тренером (фото: instagram.com/kamenskux)

На снимке пара вместе с тренером расположилась в просторном холле на втором этаже – места хватило всем, к тому же ничто не мешало и не отвлекало от главной цели. Правда, периодически к занятиям "присоединялась" милая собачка пара – песик с интересом наблюдал за происходящим.

Вдохновляющий пример: Потап и Каменских замотивировали утренним интенсивом

Фото: Потап и Настя Каменских с тренером (instagram.com/khomytskyi_official)

Ранее тренер Потапа и Насти также опубликовал забавное видео с тренировки певицы. Она предпочла начать свой понедельник в спортзале и выполняла упражнение для прокачки пресса. Артистка разместилась на одном из тренажеров и подавала тренеру большой мяч. В какой-то момент она бросила его с такой силой, что буквально сбила инструктора с ног.

Напомним, что Потап разоткровенничался о чувствах к Насте Каменских и рассказал, когда и как осознал, что он влюблен.

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Новости Украины Настя КаменскихПотап
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