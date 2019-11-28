Ми тебе вб'ємо: Потап розповів про погрози через Санту Дімопулос

Потап згадав про юність (фото: instagram.com/realpotap)

Потап повідомив, що в юності йому подобалася маленька Санта Дімопулос

Потап зізнався, що коли йому було 19 років, йому подобалася Санта Дімопулос, яка тоді навчалася у дев'ятому класі. У той час Олексій Потапенко викладав фізкультуру школярам, там навалась і майбутня співачка. Про це продюсер розповів в інтерв'ю виданню Flow .

За словами Потапа, Санта була найкрасивішою дівчинкою в класі. А її однокласники навіть погрожували Потапу вбити його, якщо він не перестане на неї пристрасно дивитися.

"Що таке практика вчителя фізкультури: приходиш і викладаєш у першого, третього, п'ятого, дев'ятого та одинадцятого класів. У дев'ятому класі, наприклад, вчилася Санта Дімопулос. Вона була найкрасивішою дівчинкою. А мені було 19 років. Я на неї поглядав — і її однокласники до мене підходять після уроку: "Ще раз так на неї подивишся, ми тебе вб'ємо". Довелося з ними поговорити по-іншому. Я ж теж з Русанівки!" - згадав продюсер.

Санта Дімопулос (фото: instagram.com/santadimopulos)

Як ми раніше писали, Потап шокував визнанням про стосунки з Настею Каменських. За словами українського продюсера і співака, вони з співачкою розписувалися не один раз, коли ще приховували від усіх свої романтичні стосунки.