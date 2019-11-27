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Свадьба не первая: Потап шокировал признанием о Насте Каменских

STYLERПерсоны    27.11.2019 - 13:04
Свадьба не первая: Потап шокировал признанием о Насте Каменских
Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com kamenskux)

Потап признался, что они с Настей сыграли не одну свадьбу

Потап шокировал признанием об отношениях с Настей Каменских. По словам украинского продюсера и певца, они с певицей расписывались не один раз, когда еще скрывали от всех свои романтические отношения. Об этом Алексей Потапенко рассказал в интервью изданию The Flow.

"Мы с Настей стали играть в эту игру, ведь ни у кого нет доказательств, что мы вместе. Мы веселились как могли", - вспомнил Потап.

Свадьба не первая: Потап шокировал признанием о Насте Каменских

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com.kamenskux)

Как известно, пара очень долго скрывала свои отношения, хотя в прессе постоянно писали о том, что они вместе и влюблены.

По словам Потапа ему надоело скрывать свою женщину от всех.

"Это некрасиво по отношению к Насте. Мы поговорили и решили: “Все, надоело, давай сделаем следующую свадьбу", - признался продюсер.

Потап рассказал журналисту, что свадьбу они с Настей играли уже не один раз.

"Уже было несколько раз, когда мы вступали с ней в законный брак. Та открытая свадьба, которую все увидели, была уже энной по счету у нас. Даже не вторая, чувак", - шокировал Потап.

Потап рассказал про свадьбу с Каменских (Youtube)

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