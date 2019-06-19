Я тебе не бренд: бурная реакция сети на высказывание Зеленского о женщинах

Слова Зеленского задели украинских женщин
Сеть взорвалась новым флешмобом, связанным с высказыванием президента Украины Владимира Зеленского во время выступления во Франции. Зеленский назвал украинок одним из брендов страны.
Зеленский выступил 17 июня на самом большом в мире кампусе стартапов Station F во Франции.
"Всегда было представление во всем мире, что Украина, это, в первую очередь, сельское хозяйство, это шахты, это металлурги. А туристы говорили, что в Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Да, все это есть, и оно остается нашим брендом", - сказал глава государства.
Стоит отметить, что в своей речи Зеленский также подчеркнул и сильные стороны украинской IT-индустрии, которая активно развивается. Но высказывание о женщинах сильно возмутило сеть, особенно женщин. Многие также начали распространять посты с хештегами #я_тобі_не_бренд, #янебренд, #янетуристичнийбренд.
Вот, что люди пишут в соцсетях:
Скриншот с Facebook
Скриншот с Facebook
Скриншот с Facebook
Скриншот с Facebook
Напомним, что Зеленский объяснил, почему не помог Меркель, когда ее затрясло.
Ранее сообщалось о том, что сеть активно обсуждает видео, на котором видно, что Ангела Меркель во время исполнения гимна сильно трясется, сжав кулаки, а Владимир Зеленский невозмутимо стоит рядом.