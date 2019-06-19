Я тебе не бренд: бурная реакция сети на высказывание Зеленского о женщинах

Президент Украины Владимир Зеленский (фото: facebook.com/president.gov.ua)

Слова Зеленского задели украинских женщин

Сеть взорвалась новым флешмобом, связанным с высказыванием президента Украины Владимира Зеленского во время выступления во Франции. Зеленский назвал украинок одним из брендов страны.

Зеленский выступил 17 июня на самом большом в мире кампусе стартапов Station F во Франции.

"Всегда было представление во всем мире, что Украина, это, в первую очередь, сельское хозяйство, это шахты, это металлурги. А туристы говорили, что в Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Да, все это есть, и оно остается нашим брендом", - сказал глава государства.

Стоит отметить, что в своей речи Зеленский также подчеркнул и сильные стороны украинской IT-индустрии, которая активно развивается. Но высказывание о женщинах сильно возмутило сеть, особенно женщин. Многие также начали распространять посты с хештегами #я_тобі_не_бренд, #янебренд, #янетуристичнийбренд.

Вот, что люди пишут в соцсетях:

Дайте господину президенту информацию о нашем экспорт и представление об Украине в мире. Я понимаю, что женщин на руководящих должностях Администрации президента нет, но кто-то же должен объяснить господину президенту, что такое сексизм и почему так говорить не следует.

Скриншот с Facebook

Зеленский назвал украинских женщин туристическим брендом. У меня ощущение дежавю, помните, Янукович тоже рассказывал про красивых женщин, которые "весной раздеваются". Тот неловкий момент, когда выбрали "новое лицо", а по факту оказался патриархальный homo soveticus. Для которого женщина - это или функция (борщ, уборка), или сексуальный объект (попа, сиськи, "туристический бренд").

Скриншот с Facebook

Вот этот "туристический бренд" на передовой защищает украинский народ.

Скриншот с Facebook

У меня два высших образования, красный диплом, я работала программистом, работала журналистом, работаю аналитиком, я написала диссертацию по экологии малых рек, я читаю и пишу на трех языках, я написала десяток книг, родила троих детей, но раз я гражданка Украины и Зеленский - мой президент - то надевай платье в облипку и шуруй на Крещатик в пятницу вечером, президент сказал, что более ты здесь ничего не можешь делать.

Скриншот с Facebook

Напомним, что Зеленский объяснил, почему не помог Меркель, когда ее затрясло.

Ранее сообщалось о том, что сеть активно обсуждает видео, на котором видно, что Ангела Меркель во время исполнения гимна сильно трясется, сжав кулаки, а Владимир Зеленский невозмутимо стоит рядом.