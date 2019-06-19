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Я тобі не бренд: бурхлива реакція мережі на висловлювання Зеленського про жінок

STYLERЖиття    19.06.2019 - 16:54
Я тобі не бренд: бурхлива реакція мережі на висловлювання Зеленського про жінок
Президент України Володимир Зеленський (фото: facebook.com/president.gov.ua)

Слова Зеленського зачепили українських жінок

Мережа вибухнула новим флешмобом, пов'язаним з висловлюванням президента України Володимира Зеленського під час виступу у Франції. Зеленський назвав українок одним із брендів країни.

Зеленський виступив 17 червня на найбільшому у світі кампусі стартапів Station F у Франції.

"Завжди було уявлення у всьому світі, що Україна, це, в першу чергу, сільське господарство, це шахти, це металурги. А туристи говорили, що в Україні дуже красиво, дуже смачно і дуже красиві люди, особливо жінки. Так, все це є, і воно залишається нашим брендом", - сказав глава держави.

Варто зазначити, що у своїй промові Зеленський також підкреслив і сильні сторони української IT-індустрії, яка активно розвивається. Але висловлювання про жінок сильно обурило мережу, особливо жінок. Багато також почали поширювати пости з хештегом #я_тобі_не_бренд, #янебренд, #янетуристичнийбренд.

Ось, що люди пишуть в соцмережах:

  • Дайте пану президенту інформацію про наш експорт і уявлення про Україну в світі. Я розумію, що жінок на керівних посадах Адміністрації президента немає, але хтось же повинен пояснити пану президенту, що таке сексизм і чому так говорити не слід.

Я тобі не бренд: бурхлива реакція мережі на висловлювання Зеленського про жінок

Скріншот з Facebook

  • Зеленський назвав українських жінок туристичним брендом. У мене відчуття дежавю, пам'ятайте, Янукович теж розповідав про красивих жінок, які "навесні роздягаються". Той незграбний момент, коли обрали "нове обличчя", а за фактом виявився патріархальний homo soveticus. Для якого жінка - це або функція (борщ, прибирання), або сексуальний об'єкт (попа, цицьки, "туристичний бренд").

Я тобі не бренд: бурхлива реакція мережі на висловлювання Зеленського про жінок

Скріншот з Facebook

  • Ось цей "туристичний бренд" на передовій захищає український народ.

Я тобі не бренд: бурхлива реакція мережі на висловлювання Зеленського про жінок

Скріншот з Facebook

  • У мене дві вищі освіти, червоний диплом, я працювала програмістом, працювала журналістом, працюю аналітиком, я написала дисертацію з екології малих річок, що я читаю і пишу на трьох мовах, я написала десяток книг, народила трьох дітей, але раз я громадянка України і Зеленський - мій президент - то одягай сукню в облипку і шуруй на Хрещатик у п'ятницю ввечері, президент сказав, що більше ти тут нічого не можеш робити

Я тобі не бренд: бурхлива реакція мережі на висловлювання Зеленського про жінокЯ тобі не бренд: бурхлива реакція мережі на висловлювання Зеленського про жінок

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, що Зеленський пояснив, чому не допоміг Меркель, коли її затрясло.

Раніше повідомлялося про те, що мережа активно обговорює відео, на якому видно, що Ангела Меркель під час виконання гімну сильно трясеться, стиснувши кулаки, а Володимир Зеленський незворушно стоїть поруч.

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