Я тобі не бренд: бурхлива реакція мережі на висловлювання Зеленського про жінок

Слова Зеленського зачепили українських жінок
Мережа вибухнула новим флешмобом, пов'язаним з висловлюванням президента України Володимира Зеленського під час виступу у Франції. Зеленський назвав українок одним із брендів країни.
Зеленський виступив 17 червня на найбільшому у світі кампусі стартапів Station F у Франції.
"Завжди було уявлення у всьому світі, що Україна, це, в першу чергу, сільське господарство, це шахти, це металурги. А туристи говорили, що в Україні дуже красиво, дуже смачно і дуже красиві люди, особливо жінки. Так, все це є, і воно залишається нашим брендом", - сказав глава держави.
Варто зазначити, що у своїй промові Зеленський також підкреслив і сильні сторони української IT-індустрії, яка активно розвивається. Але висловлювання про жінок сильно обурило мережу, особливо жінок. Багато також почали поширювати пости з хештегом #я_тобі_не_бренд, #янебренд, #янетуристичнийбренд.
Ось, що люди пишуть в соцмережах:
Скріншот з Facebook
Скріншот з Facebook
Скріншот з Facebook
Скріншот з Facebook
Нагадаємо, що Зеленський пояснив, чому не допоміг Меркель, коли її затрясло.
Раніше повідомлялося про те, що мережа активно обговорює відео, на якому видно, що Ангела Меркель під час виконання гімну сильно трясеться, стиснувши кулаки, а Володимир Зеленський незворушно стоїть поруч.