"Те, що відбувається в Ірландії, - це пародія": МакГрегор просить Трампа врятувати його країну

Відомий ірландський боєць змішаних єдиноборств регулярно відкрито висловлює свою "стурбованість" щодо збільшення кількості нелегальних іммігрантів в Ірландії. Тому він вирішив обговорити можливі шляхи вирішення цієї проблеми з Трампом і представниками його адміністрації.

"Те, що відбувається в Ірландії, - це пародія. Наш уряд - це уряд нульових дій і нульової відповідальності", - сказав він з трибуни в Білому домі.

36-річний спортсмен додав, що "Ірландія перебуває на порозі потенційної втрати своєї ідентичності".

Конор запевнив, що "хоче повчитися" у Трампа, який його "надихає".

"Ірландія та США - рідні брати. Ми вважаємо Америку нашим старшим братом. Тому важливо, щоб Ірландія була мирною, процвітаючою країною, щоб 40 мільйонів ірландських американців відчували себе вдома, приїжджаючи на батьківщину", - сказав він.

"Тож ми хочемо, щоб наші відносини зі Сполученими Штатами тривали, і ми хочемо, щоб про нас піклувався великий брат. США повинні піклуватися про свого молодшого брата. Це те, чого ми хочемо", - заявив МакГрегор у Білому домі.

До слова, у своїх соціальних мережах боєць ММА неодноразово критикував політику ірландського уряду щодо імміграції, називаючи ситуацію "нелегальним імміграційним рекетом".

Зазначимо, що раніше на зустрічі з ірландським прем'єр-міністром Майклом Мартіном Дональд Трамп сказав, що МакГрегор - його улюблений ірландець, бо "у нього найкращі татуювання, які коли-небудь бачив" президент США.

Хто такий Конор МакГрегор

Це ірландський професійний боєць змішаних єдиноборств та боксер. Він є однією з найвідоміших та найпопулярніших постатей у світі MMA, колишнім чемпіоном UFC у напівлегкій та легкій вазі, ставши першим бійцем в історії UFC, який одночасно володів титулами у двох вагових категоріях.

МакГрегор відомий своїми зухвалими та часто образливими висловлюваннями на адресу суперників перед боями. Його треш-ток є частиною його іміджу та стратегії просування боїв, але багато хто вважає його надмірним та неспортивним.

МакГрегор неодноразово потрапляв у скандальні ситуації за межами спортивної арени, включаючи: напад на автобус з бійцями UFC у 2018 році, арешт за бійку в пабі, звинувачення у сексуальних домаганнях та інші інциденти з агресивною поведінкою.

В соцмережах він постійно вихваляється розкішним способом життя, дорогими автомобілями, годинниками тощо, що викликає неоднозначну реакцію у публіки.

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