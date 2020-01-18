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В Киеве полиция остановила Усика: все подробности и видео

STYLERЖизнь    18.01.2020 - 17:31
В Киеве полиция остановила Усика: все подробности и видео
Александр Усик (фото: РБК-Украина)

Александра Усика остановила киевская полиция, когда он был за рулем своего авто

Александр Усик был остановлен патрульной полицией Киева во время движения на своем автомобиле Lexus. Сотрудник полиции поинтересовался у украинского боксера, как у него дела. После этого он попросил предъявить техпасопрт на машину и права.

Спортсмен ответил, что у него все замечательно и спросил, почему его остановили. Полицейский заявил, что Lexus – очень популярная марка авто среди угонщиков.

Когда полицейский удостоверился в личности Усика он попросил сделать совместное фото. Боксер не отказал правоохранителю. Видео разговора Усика с полицейским опубликовано в Instagram.

Напомним, что Усик рассказал о своей встрече с митрополитом Онуфрием, который является предстоятелем УПЦ Московского патриархата. Боксер отметил, что его интересовали ответы на вопросы политического характера.

Ранее сообщалось о том, что украинский боксер Василий Ломаченко впервые прокомментировал скандал с видео со спецназом России. Пользователи начали возмущаться и упрекать спортсмена за то, что он поддерживает аннексию Крыма и врагов.

Спортсмен записал видео, на котором прочел стихи, в которых он выражает благодарность людям, которые увидели суть видео, и не обратили внимание на российский флаг.

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