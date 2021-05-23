Тайный язык водителей на дороге: эти знаки должен знать каждый
Не секрет, что водители на дороге общаются друг с другом с помощью тайных жестов, которые большинству людей непонятны. Однако стоит знать нехитрую расшифровку языка водителей, так как она может пригодиться в самых неожиданных ситуациях.
Что обозначают знаки, жесты, световые и звуковые сигналы водителей на дорогах, рассказали в материале Maximum.
Универсальные световые сигналы
Короткое мигание аварийкой – благодарность или извинение. Заметка для новичков на дороге: не отвлекайтесь на то, чтобы сказать "спасибо" сигналами, так как от создания аварийной ситуации или ДТП проблем может быть намного больше.
Долгое мигание аварийкой – предупреждение про опасную ситуацию или затор.
Короткое мигание фарами – уступаю дорогу или предлагаю проехать.
Мигание габаритами или "стопами" – просьба придерживаться дистанции.
Сигналы на трассе
Включенный левый поворотник у фуры, которая едет впереди – не обгоняй, так как впереди встречный транспорт или препятствие. Водитель из высокой кабины лучше видит дорогу, чем водитель легковушки и может предупредить об опасности.
Фура мигает правым поворотником – дорога свободна, можно идти на обгон. Не забудьте после обгона моргнуть аварийкой в знак благодарности.
Автомобиль со включенным левым поворотником поджимает сзади – просит уступить дорогу. Такая просьба может сопровождаться неоднократными миганием дальним светом.
Если в темное время суток ты двигаешься с включенным дальним светом и встречные авто тебе также моргают дальним, то это просьба переключиться на ближний, так как их слепят твои фары.
Жесты руками
Левая рука в боковом окне, которая показывает в направлении движения – проезжай
Движение ладонью сверху вниз, повторяется – притормози.
Рука поднята вверх – спасибо
Рука поднята ладонью вверх – куда ты лезешь?
Круговое движение указательным пальцем с дальнейшим движением вниз - спустило колесо
Похлопывание ладонью в воздухе – открытый багажник
Рука, сжатая в дулю – между колес застрял камень
Звуковые сигналы
Продолжительный сигнал – предупреждение об опасности или требование уступить дорогу
Короткий сигнал – приветствие или благодарность
Два средних сигнала – водителя просят ехать быстрее
Напомним, ранее мы писали о том, что нужно знать водителям о проверке на состояние опьянения.