Тайный язык водителей на дороге: эти знаки должен знать каждый

Не секрет, что водители на дороге общаются друг с другом с помощью тайных жестов, которые большинству людей непонятны. Однако стоит знать нехитрую расшифровку языка водителей, так как она может пригодиться в самых неожиданных ситуациях.

Что обозначают знаки, жесты, световые и звуковые сигналы водителей на дорогах, рассказали в материале Maximum.

Универсальные световые сигналы

Короткое мигание аварийкой – благодарность или извинение. Заметка для новичков на дороге: не отвлекайтесь на то, чтобы сказать "спасибо" сигналами, так как от создания аварийной ситуации или ДТП проблем может быть намного больше.

Долгое мигание аварийкой – предупреждение про опасную ситуацию или затор.

Короткое мигание фарами – уступаю дорогу или предлагаю проехать.

Мигание габаритами или "стопами" – просьба придерживаться дистанции.

Сигналы на трассе

Включенный левый поворотник у фуры, которая едет впереди – не обгоняй, так как впереди встречный транспорт или препятствие. Водитель из высокой кабины лучше видит дорогу, чем водитель легковушки и может предупредить об опасности.

Фура мигает правым поворотником – дорога свободна, можно идти на обгон. Не забудьте после обгона моргнуть аварийкой в знак благодарности.

Автомобиль со включенным левым поворотником поджимает сзади – просит уступить дорогу. Такая просьба может сопровождаться неоднократными миганием дальним светом.

Если в темное время суток ты двигаешься с включенным дальним светом и встречные авто тебе также моргают дальним, то это просьба переключиться на ближний, так как их слепят твои фары.

Жесты руками

Левая рука в боковом окне, которая показывает в направлении движения – проезжай

Движение ладонью сверху вниз, повторяется – притормози.

Рука поднята вверх – спасибо

Рука поднята ладонью вверх – куда ты лезешь?

Круговое движение указательным пальцем с дальнейшим движением вниз - спустило колесо

Похлопывание ладонью в воздухе – открытый багажник

Рука, сжатая в дулю – между колес застрял камень

Звуковые сигналы

Продолжительный сигнал – предупреждение об опасности или требование уступить дорогу

Короткий сигнал – приветствие или благодарность

Два средних сигнала – водителя просят ехать быстрее