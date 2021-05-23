Таємна мова водіїв на дорозі: ці знаки повинен знати кожен

Не секрет, що водії на дорозі спілкуються один з одним за допомогою таємних жестів, які більшості людей незрозумілі. Однак варто знати нехитру розшифровку мови водіїв, оскільки вона може стати в пригоді в найнесподіваніших ситуаціях.

Що позначають знаки, жести, світлові та звукові сигнали водіїв на дорогах, розповіли в матеріалі Maximum.

Універсальні світлові сигнали

Коротке миготіння аварійкою - подяка або вибачення. Примітка для новачків на дорозі: не відволікайтеся на те, щоб сказати "дякую" сигналами, оскільки від створення аварійної ситуації або ДТП проблем може бути набагато більше.

Довге миготіння аварійкою - попередження про небезпечну ситуацію або затор.

Коротке миготіння фарами - поступаюся дорогою або пропоную проїхати.

Миготіння габаритами або "стопами" - прохання дотримуватися дистанції.

Сигнали на трасі

Включений лівий поворотник у фури, яка їде попереду – не обганяй, через те, що попереду зустрічний транспорт або перешкода. Водій з високої кабіни краще бачить дорогу, ніж водій легковика і може попередити про небезпеку.

Фура блимає правим поворотником - дорога вільна, можна йти на обгін. Не забудьте після обгону моргнути аварійкою в знак подяки.

Автомобіль з включеним лівим поворотником підтискає ззаду просить поступитися дорогою. Таке прохання може супроводжуватися неодноразовим миготінням дальнім світлом.

Якщо в темний час доби ти рухаєшся з включеним дальнім світлом і зустрічні авто тобі також моргають далеким, то це прохання переключитися на ближній, бо їх сліплять твої фари.

Жести руками

Ліва рука в бічному вікні, яка показує в напрямку руху - проїжджай

Рух долонею зверху вниз, повторюється - пригальмуй.

Рука піднята вгору - спасибі

Рука піднята долонею вгору - куди ти лізеш?

Круговий рух вказівним пальцем з подальшим рухом вниз - спустило колесо

Поплескування долонею в повітрі - відкритий багажник

Рука, стиснута в дулю - між коліс застряг камінь

Звукові сигнали

Тривалий сигнал - попередження про небезпеку або вимога дати дорогу

Короткий сигнал - привітання або подяку

Два середніх сигнали - водія просять їхати швидше